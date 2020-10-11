Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о потенциальном слиянии женского и мужского футбола.

– Увидим ли мы когда-нибудь, как мужчины и женщины играют за одну команду АПЛ?

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– По моему мнению, сейчас в АПЛ и в футболе в целом заметен тренд на физическую подготовку. Значит, это должна быть женщина с исключительным физическим потенциалом. Например, это могла бы быть бегунья на 100 метров с исключительной техникой. Почему нет?

Я не исключаю такой возможности, но такое будет возможно только в исключительных случаях, не на регулярной основе, – цитирует Венгера The Guardian.

  • Венгер возглавлял «Арсенал» в 1996-2018 гг. и выиграл три чемпионата Англии, а также 7 национальных Кубков.
  • В 2006 году «Арсенал» под руководством Венгера дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне» (1:2).

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