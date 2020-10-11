– По моему мнению, сейчас в АПЛ и в футболе в целом заметен тренд на физическую подготовку. Значит, это должна быть женщина с исключительным физическим потенциалом. Например, это могла бы быть бегунья на 100 метров с исключительной техникой. Почему нет?