В округе Ламво, Северная Уганда, произошел ужасный инцидент: местный футболист умер после того, как подвергся нападению со стороны товарищей по команде.
22-летний центральный защитник Черчилл Овачи вышел на поле в матче между двумя местными командами и допустил ошибку, которая привела к пропущенному голу. Одноклубники набросились на Овачи и избили его, но их разняли. Позже (уже после игры) Черчилл в качестве мести столкнул одного из своих обидчиков с велосипеда.
Это спровоцировало новую драку – она закончилась для Овачи обмороком. Черчилл был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался, сообщает Daily Monitor.
- Двое подозреваемых в убийстве были задержаны, их переведут в центральный полицейский участок для дальнейшего предъявления в суде.
В составе сборной Мали забил Адама Траоре. Его поменяли на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил