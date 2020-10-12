В округе Ламво, Северная Уганда, произошел ужасный инцидент: местный футболист умер после того, как подвергся нападению со стороны товарищей по команде.

22-летний центральный защитник Черчилл Овачи вышел на поле в матче между двумя местными командами и допустил ошибку, которая привела к пропущенному голу. Одноклубники набросились на Овачи и избили его, но их разняли. Позже (уже после игры) Черчилл в качестве мести столкнул одного из своих обидчиков с велосипеда.