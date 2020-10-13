13 октября в 17:00 молодежная сборная России сыграет на выезде с Латвией. В случае победы команда Михаила Галактионова квалифицируется на чемпионат Европы-2021. Рассказываем, почему это важно.

Россия не играла на Евро 7 лет

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Чемпионат Европы среди игроков U-21 проводится один раз в два года. К сожалению, до решающих соревнований Россия добиралась всего трижды – в 1994-м, 1998-м и 2013-м годах. В последнем случае команда, которую тогда тренировал Николай Писарев, заняла 4-е место на групповом этапе и стала худшей на турнире.

Положение в таблице

Сейчас сборная опережает Польшу на четыре очка: Россия провела уже 9 матчей, поляки – 8. Команде Галактионова осталось провести один матч (против Латвии), полякам – две встречи (дома против Болгарии и дома против Латвии). Арифметика простая: победа над латвийцами закрывает все вопросы, и Россия едет на турнир в Венгрии и Словении. Если же в Риге случится коллапс, придется рассчитывать на проход со второго места в отборочной группе.

А что, со второго места тоже можно выйти?

Да. На Евро-2021 попадут (помимо хозяев – Венгрии и Словении) победители 9 отборочных групп и еще 5 лучших команд, занявших вторые места. Важный момент: при определении лучшей пятерки из числа занявших вторые места будут учитываться очки, набранные с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы. Это сделано потому, что не во всех группах играет по 6 сборных.

Сейчас последнее место в нашей группе занимают как раз латвийцы, но у них равное число очков с эстонцами (по 4). Если Латвия выиграет или сыграет вничью с Россией, то она вполне может переместиться на пятую строчку, а Эстония – на последнюю шестую. Считаем баллы: в матчах с Польшей, Болгарией и Сербией Россия набрала 11 очков. Плюсуем сюда 3 или 4 балла в матчах с Латвией – получится 14-15 очков.

Этого, очевидно, окажется недостаточно. Взгляните, сколько очков уже набрали вторые места из других отборочных групп:

Так что лучше просто обыграть Латвию. Так будет надежнее.

А кто играет за молодежку?

Знакомых имен – море. В последнем на данный момент матче (против Эстонии) Россия вышла на поле в следующем составе: Матвей Сафонов, Павел Маслов, Роман Евгеньев, Наяир Тикнизян, Данил Глебов, Артем Голубев, Константин Кучаев, Иван Обляков, Вячеслав Грулев, Даниил Лесовой, Федор Чалов. На замену вышли Алексей Татаев, Даниил Уткин, Станислав Магкеев, Иван Игнатьев и Магомед Шапи-Сулейманов. Александр Максименко, Данил Круговой, Никита Калугин и Денис Макаров остались на скамейке.

Лучший бомбардир нашей команды – Чалов, в отборе он забил уже 4 гола. Неплохой результат, но до лучших снайперов Феде пока далеко: Дани де Вит из АЗ и Эдди Нкетиа из «Арсенала» настреляли уже по 10 мячей.

Чемпионат Европы для игроков U-21 пройдет с 9 по 26 июня 2021 года.

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