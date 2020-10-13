Сборная России U-21 разгромила сборную Латвии в матче отборочной группы 5 и квалифицировалась на чемпионат Европы-2021.
Команда Михаила Галактионова обыграла латвийцев со счетом 4:1: забитыми мячами отметились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. Благодаря этой победе Россия стала недосягаемой для сборной Польши, гарантировала себе первое место в группе и завоевала путевку на Евро.
Чемпионат Италии
Роналду заразился коронавирусом – матч против Месси через 15 дней
- Россия U-21 сыграет на чемпионате Европы в четвертый раз в истории. В последний раз россияне принимали участие в турнире в 2013 году.
- Чемпионат Европы для игроков U-21 пройдет с 9 по 26 июня 2021 года.
Футбол
Молодежка России впервые за 7 лет близка к Евро U-21. Почему это важно
Чемпионат Германии
Звезды «Баварии» пришли в «Кто хочет стать миллионером?». Как их успехи?