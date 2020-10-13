Сборная России U-21 разгромила сборную Латвии в матче отборочной группы 5 и квалифицировалась на чемпионат Европы-2021.

Команда Михаила Галактионова обыграла латвийцев со счетом 4:1: забитыми мячами отметились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. Благодаря этой победе Россия стала недосягаемой для сборной Польши, гарантировала себе первое место в группе и завоевала путевку на Евро.