Сборная России U-21 впервые за 7 лет пробилась на чемпионат Европы. В 2013 году команда, которую возглавлял Николай Писарев, уступила во всех трех матчах на групповом этапе – Испании, Нидерландам и Германии. Давайте посмотрим, где парни из того состава Писарева играют спустя 7 лет.

Вратарь: Николай Заболотный («Ростов»)

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В 2013-м сыграл два матча в группе и пропустил 6 мячей (один от Испании и 5 от Нидерландов). Сейчас Заболотному 30 лет, он сидит на скамейке в «Сочи».

Вратарь: Александр Фильцов («Краснодар»)

В 2013-м провел заключительный матч в группе (против немцев) и пропустил 2 мяча. Спустя 7 лет Фильцов пребывает в грустном статусе «Без клуба».

Зашитник: Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»)

Ибрагим сделал неплохую карьеру: стал лидером «Крыльев», затем ушел на повышение в «Зенит». Сейчас 29-летний Цаллагов пылит в «Сочи» – в нынешней РПЛ он провел 8 матчей.

Защитник: Георгий Щенников (ЦСКА)

Георгий – сама стабильность: как и 7 лет назад, он остается верен родному ЦСКА. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Щенников провел 9 матчей. Забивал «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Георгий Щенников, ЦСКА Фото: Twitter

Защитник: Никита Чичерин («Динамо»)

В 2013-м Чичерин ушел из воспитавшего его «Динамо» и начал долгое скитание по разным клубам, среди которых затесалась даже армянская «Мика». Сейчас осел в выступающем в РПЛ «Тамбове».

Защитник: Тарас Бурлак («Локомотив»)

В январе 2014-го за 4,5 млн евро ушел из «Локо» в «Рубин», но не закрепился в Казани и переехал в Самару, где за 5,5 лет отыграл под сотню матчей. Капитанил в той молодежке, а сейчас выступает за тульский «Арсенал».

Защитник: Максим Беляев («Ростов»)

Начиная с 2016 года успешно осел в тульском «Арсенале» и до сих пор является основным футболистом команды. В Тинькофф РПЛ-2020/21 провел 7 встреч и заработал 2 желтые карточки.

Полузащитник: Максим Григорьев («Локомотив»)

В 2014-м ушел из «Локо» в «Ростов», где неплохо попылил, забив в чемпионате России-2014/15 пять голов. Со временем докатился до уровня ФНЛ, где успел поиграть за «Балтику» и «Авангард», а теперь гоняет в основе «Факела».

Полузащитник: Сергей Петров («Краснодар»)

У Петрова все хорошо: он закрепился в основе «Краснодара» и в этом году шагнул вместе с командой в групповой этап Лиги чемпионов.

Полузащитник: Олег Шатов («Анжи»)

Попал в праймовый «Зенит» с Витселем и Халком и забивал в плей-офф Лиги чемпионов в ворота «Боруссии». Трижды стал чемпионом России. Сейчас гоняет за «Рубин» Лео Слуцкого и забил в нынешней РПЛ 1 гол в 7 матчах.

Олег Шатов Фото: Getty Images

Полузащитник: Шота Бибилов («Волга»)

В 2014 ушел из «Волги» в «Рубин», где не провел ни одного матча в РПЛ. Дальше были нижегородский «Олимпиец», астраханский «Волгарь», владикавказский «Спартак» и фактическое завершение карьеры в 28 лет.

Полузащитник: Юрий Кириллов («Динамо»)

Изначально не был готов к РПЛ и быстренько погрузился в пучину низших лиг. С 9 февраля 2018 года выступает за «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Полузащитник: Роман Емельянов («Ильичевец»)

После «Ильичевца» уехал в «Ростов», где выиграл Кубок России-2013/14. С 2015 года и до сих пор выступает за «Урал».

Полузащитник: Денис Черышев («Реал»)

Сыграл за основу «Реала», стал героем чемпионата мира-2018 в России. Сейчас борется за место в основе в «Валенсии» Хави Грасии. На Евро-2013 забил один из двух голов российской молодежки – в ворота голландцев.

Полузащитник: Алан Дзагоев (ЦСКА)

Остался звездой ЦСКА, но уже изрядно потускневшей – в первую очередь из-за травм. На Евро-2013 Дзагоев забил второй гол нашей молодежки, расписавшись в воротах Германии.

Алан Дзагоев Фото: Getty Images

Нападающий: Павел Яковлев («Спартак»)

Яркий талант из «Спартака», который по-настоящему раскрылся в «Крыльях Советов». Сейчас на пару с Григорьевым гоняет за «Факел», да еще и с капитанской повязкой.

Нападающий: Максим Канунников («Амкар»)

В 2014-м ушел в «Рубин», где провел неплохие 3,5 сезона. Сейчас права на Канунникова принадлежат «Крыльям», но в последний раз он выходил на поле в ноябре прошлого года – Максима замучили травмы.

Нападающий: Федор Смолов («Анжи»)

Стал антигероем ЧМ-2018, не забив пенальти в ворота хорватов. Съездил на стажировку в «Сельту», где забил «Реалу» и «Барселоне». Сейчас выступает за «Локомотив» и, видимо, уже не рвется в Европу.

Нападающий: Андрей Панюков («Химки»)

Поскитался в разных клубах, в том числе за границей – в литовском «Атлантасе», «Аяччо» и «Браге Б». 10 августа 2017-го подписал трехлетний контракт с «Зенитом», но отыграл за сине-бело-голубых лишь 2 матча в РПЛ. С августа 2018-го выступает за екатеринбургский «Урал».

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