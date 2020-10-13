Сборная России U-21 впервые за 7 лет пробилась на чемпионат Европы. В 2013 году команда, которую возглавлял Николай Писарев, уступила во всех трех матчах на групповом этапе – Испании, Нидерландам и Германии. Давайте посмотрим, где парни из того состава Писарева играют спустя 7 лет.
Вратарь: Николай Заболотный («Ростов»)
В 2013-м сыграл два матча в группе и пропустил 6 мячей (один от Испании и 5 от Нидерландов). Сейчас Заболотному 30 лет, он сидит на скамейке в «Сочи».
Вратарь: Александр Фильцов («Краснодар»)
В 2013-м провел заключительный матч в группе (против немцев) и пропустил 2 мяча. Спустя 7 лет Фильцов пребывает в грустном статусе «Без клуба».
Зашитник: Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»)
Ибрагим сделал неплохую карьеру: стал лидером «Крыльев», затем ушел на повышение в «Зенит». Сейчас 29-летний Цаллагов пылит в «Сочи» – в нынешней РПЛ он провел 8 матчей.
Защитник: Георгий Щенников (ЦСКА)
Георгий – сама стабильность: как и 7 лет назад, он остается верен родному ЦСКА. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Щенников провел 9 матчей. Забивал «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».
Георгий Щенников, ЦСКА
Фото: Twitter
Защитник: Никита Чичерин («Динамо»)
В 2013-м Чичерин ушел из воспитавшего его «Динамо» и начал долгое скитание по разным клубам, среди которых затесалась даже армянская «Мика». Сейчас осел в выступающем в РПЛ «Тамбове».
Защитник: Тарас Бурлак («Локомотив»)
В январе 2014-го за 4,5 млн евро ушел из «Локо» в «Рубин», но не закрепился в Казани и переехал в Самару, где за 5,5 лет отыграл под сотню матчей. Капитанил в той молодежке, а сейчас выступает за тульский «Арсенал».
Защитник: Максим Беляев («Ростов»)
Начиная с 2016 года успешно осел в тульском «Арсенале» и до сих пор является основным футболистом команды. В Тинькофф РПЛ-2020/21 провел 7 встреч и заработал 2 желтые карточки.
Полузащитник: Максим Григорьев («Локомотив»)
В 2014-м ушел из «Локо» в «Ростов», где неплохо попылил, забив в чемпионате России-2014/15 пять голов. Со временем докатился до уровня ФНЛ, где успел поиграть за «Балтику» и «Авангард», а теперь гоняет в основе «Факела».
Полузащитник: Сергей Петров («Краснодар»)
У Петрова все хорошо: он закрепился в основе «Краснодара» и в этом году шагнул вместе с командой в групповой этап Лиги чемпионов.
Полузащитник: Олег Шатов («Анжи»)
Попал в праймовый «Зенит» с Витселем и Халком и забивал в плей-офф Лиги чемпионов в ворота «Боруссии». Трижды стал чемпионом России. Сейчас гоняет за «Рубин» Лео Слуцкого и забил в нынешней РПЛ 1 гол в 7 матчах.
Олег Шатов
Фото: Getty Images
Полузащитник: Шота Бибилов («Волга»)
В 2014 ушел из «Волги» в «Рубин», где не провел ни одного матча в РПЛ. Дальше были нижегородский «Олимпиец», астраханский «Волгарь», владикавказский «Спартак» и фактическое завершение карьеры в 28 лет.
Полузащитник: Юрий Кириллов («Динамо»)
Изначально не был готов к РПЛ и быстренько погрузился в пучину низших лиг. С 9 февраля 2018 года выступает за «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
Полузащитник: Роман Емельянов («Ильичевец»)
После «Ильичевца» уехал в «Ростов», где выиграл Кубок России-2013/14. С 2015 года и до сих пор выступает за «Урал».
Полузащитник: Денис Черышев («Реал»)
Сыграл за основу «Реала», стал героем чемпионата мира-2018 в России. Сейчас борется за место в основе в «Валенсии» Хави Грасии. На Евро-2013 забил один из двух голов российской молодежки – в ворота голландцев.
Полузащитник: Алан Дзагоев (ЦСКА)
Остался звездой ЦСКА, но уже изрядно потускневшей – в первую очередь из-за травм. На Евро-2013 Дзагоев забил второй гол нашей молодежки, расписавшись в воротах Германии.
Алан Дзагоев
Фото: Getty Images
Нападающий: Павел Яковлев («Спартак»)
Яркий талант из «Спартака», который по-настоящему раскрылся в «Крыльях Советов». Сейчас на пару с Григорьевым гоняет за «Факел», да еще и с капитанской повязкой.
Нападающий: Максим Канунников («Амкар»)
В 2014-м ушел в «Рубин», где провел неплохие 3,5 сезона. Сейчас права на Канунникова принадлежат «Крыльям», но в последний раз он выходил на поле в ноябре прошлого года – Максима замучили травмы.
Нападающий: Федор Смолов («Анжи»)
Стал антигероем ЧМ-2018, не забив пенальти в ворота хорватов. Съездил на стажировку в «Сельту», где забил «Реалу» и «Барселоне». Сейчас выступает за «Локомотив» и, видимо, уже не рвется в Европу.
Нападающий: Андрей Панюков («Химки»)
Поскитался в разных клубах, в том числе за границей – в литовском «Атлантасе», «Аяччо» и «Браге Б». 10 августа 2017-го подписал трехлетний контракт с «Зенитом», но отыграл за сине-бело-голубых лишь 2 матча в РПЛ. С августа 2018-го выступает за екатеринбургский «Урал».