Журнал Tuttosport огласил финальный список претендентов на приз лучшему молодому игроку Европы. Каждую осень итальянцы вручают Golden Boy игроку не старше 21 года, заигранному за взрослый состав любого профессионального клуба континента. Награждают спортсмена, проявившего себя лучше всех в отдельный календарный год, в 2020-м церемония пройдет уже в 18-й раз.

Нового победителя выберет жюри из 40 журналистов авторитетных европейских медиа – L'Équipe, Marca, Times, Bild, France Football (организатор «Золотого мяча»), A Bola, La Gazzetta dello Sport и других. Голос из России предоставит «Спорт-Экспресс». Судьи будут учитывать результаты опроса на сайте Tuttosport – пользователи оставили почти 200 тыс голосов, и конкурс еще открыт. По итогам интернет-голосования будет вручаться отдельный приз. Например, в прошлом году абсолютную награду забрал Жоау Феликс из «Атлетико», хотя болельщики присудили победу Маттео Гендузи, принадлежащему «Арсеналу».

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14 декабря в Турине пройдет торжественная церемония награждения, а за месяц до ивента организаторы отобрали два десятка финалистов. На самом деле, широкий выбор – лишь формальность, потому что реальных кандидатов всего четверо: Альфонсо Дэвис из «Баварии», Ансу Фати из «Барселоны», Джейдон Санчо и Эрлинг Холанн из «Боруссии».

Если учитывать только титулы, завоеванные в течение календарного года, приз можно сразу отдавать 19-летнему Дэвису. Левый защитник «Баварии» выиграл Бундеслигу, Лигу чемпионов, Кубок Германии, Суперкубки Европы и Германии. Если рассматривать чистый талант и бонус за возраст, то победить должен Ансу Фати из «Барселоны». Год назад игрок каталонцев занял шестое место в возрасте всего 16 лет и продолжил стремительный взлет. В сентябре он стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании – ему было всего 17 лет и 311 дней.

По результативности однозначно лучшим будет Эрлинг Холанн. Норвежский танк в прошлом году занял четвертое место, а с 18 января по 11 октября 2020 года набил 27 мячей в 27 играх за клуб и сборную во всех турнирах. Вместе с Джейдоном Санчо парень остался без титулов в неплохой сезон с «Боруссией», зато привлек внимание грандов. Как и английский вингер – Джейдона все лето пытался купить «Манчестер Юнайтед», но «Дортмунд» настоял на сумме в 120 млн евро. Пожалуй, ни за кого из списка так не рубились на трансферном рынке в текущем году. В сезоне-2019/20 у Санчо 40 результативных действий и второе место в голосовании на Golden Boy-2019.

Полный список номинантов:

Митчел Баккер («ПСЖ»)

Эдуардо Камавинга («Ренн»)

Джонатан Дэвид («Лилль»)

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Сержиньо Дест («Барселона»)

Фабиу Силва («Вулверхэмптон»)

Ансу Фати («Барселона»)

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Райан Гравенберх («Аякс»)

Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»)

Эрлинг Холанн («Боруссия Дортмунд»)

Каллум Хадсон-Одои («Челси»)

Деян Кулушевски («Ювентус»)

Родриго («Реал Мадрид»)

Бакайо Сака («Арсенал»)

Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»)

Доминик Собослаи («РБ Зальцбург»)

Сандро Тонали («Милан»)

Ферран Торрес («Манчестер Сити»)

Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)

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