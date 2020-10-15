13 октября молодежная сборная России разгромила команду Латвии и не оставила соперникам шансов на первое место в группе отбора к Евро-2021. Российские юнцы пробились в финальный турнир европейского первенства впервые с 2013 года, но на этом крутость для болельщиков не заканчивается – возможно, парней можно будет поддержать на стадионе.

Изначально единственными хозяевами турнира должны были стать Венгрия и Словения, но у последней возникли сложности из-за COVID-19 – за несколько месяцев до старта турнира страна отказалась принять часть матчей группового этапа из-за пандемии и связанных с ней экономических проблем. УЕФА допускает, что встречи придется провести в третьей стране, и Россия готова побороться за это право.

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УЕФА до конца октября принимает заявки на проведение матчей группы D, от которых отказалось Балканское государство – Российский футбольный союз планирует принять участие в конкурсе. Групповой этап турнира пройдет с 24 по 31 марта, и у управляющих органов российского футбола будет достаточно времени на подготовку.

У страны есть вся необходимая инфраструктура – после чемпионата мира 2018 года по суперсовременному стадиону (а где-то и по парочке) есть во многих городах. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что проблем с аренами быть не должно. «В России достаточное количество стадионов, которые способны принять турнир в том случае, если УЕФА примет положительное решение. Москва, Казань, Санкт-Петербург и ряд других городов. Выбор будет за РФС», – цитирует Колоскова РИА «Новости».

«Инициатива очень хорошая, поддерживаю желание провести матчи молодежного чемпионата Европы в России. Наша страна стремится как можно больше международных соревнований проводить в разных видах спорта. Интерес к футболу у публики есть всегда, а такой турнир как Евро вызовет у болельщиков повышенное внимание. Если не ошибаюсь, подобный турнир в нашей стране в последний раз проводился в 1985 году», – добавил функционер.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова порадовала фанатов одним фактом выхода в финальную стадию турнира, а теперь надеется выступить на родине – финальное решение о месте проведения вакантных матчей будет принято в ноябре после окончания квалификационной части, и Россия точно будет среди фаворитов. Болельщики вполне могут рассчитывать на то, что смогут увидеть подрастающее поколение российских футболистов вживую.

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