В первый год после окончания Великой Отечественной войны Красную Армию переименовали в Советскую – а с ней и спортивное общество. Приармейский отдел физической культуры и спорта превратился в один из крупнейших спортивных организаций страны – реконструировали стадион и лыжную базу в Сокольниках, приобрели новейший инвентарь. В команды возвращались лучшие атлеты и тренеры, последние несколько лет посвятившие себя войне – хоккейная, волейбольная, баскетбольная и футбольная команды снова набирали силу.

Армейцы впервые выиграли чемпионат СССР по футболу и в последующие пять лет брали золотые медали еще четыре раза, лишь однажды уступив московскому «Динамо». Титул 1951-го клуб взял под новым названием – Центральный дом Советской армии. В следующий раз команда финиширует на первой строчке только через 19 лет и сделает это под современным именем – ЦСКА. Спортсмены стали заложниками собственного успеха и политических интриг внутри партии. В чемпионате страны 1952 года клуб провел всего три игры, после чего поступил приказ о его расформировании. Все случилось из-за Олимпиады.

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После войны отношение к СССР в мире осталось настороженным, но страну начали приглашать на Олимпийские игры. К турниру 1948 года Советы не были готовы, но через четыре года привезли делегацию в Хельсинки. Статус дебютантов не помешал атлетам завоевать 106 медалей в 149 состязаниях. С футболом все вышло не так красиво.

Ради подготовки к олимпийскому турниру передвинули старт внутреннего чемпионата. В сборную собрали лучших игроков советского государства, а руководителем назначили тренера самого успешного клуба – Бориса Аркадьева из ЦДСА. Нельзя сказать, что национальную команду собрали на базе армейцев – даже коуч рассматривал в качестве кандидатов на поездку в Финляндию только пятерых футболистов клуба, один из которых должен был стать резервным вратарем.

В товарняках перед турниром представительство армейцев на поле часто ограничивалось двумя игроками, но в некоторых контрольных матчах команда выходила то под видом сборной Москвы, то в качестве ЦДСА – после Игр клубу это припомнят. До конца не понятно, для чего нужна была чехарда с названиями. По одной из версий, руководители просто хотели запутать будущих соперников.

Олимпийский турнир начался для СССР в 1/16 с волевой победы над Болгарией в дополнительное время. Тогда футбольные функционеры еще не научились разводить конфликтующие страны по сетке турнира, да и в то время ни одна подобная система бы не сработала из-за напряженных отношений всех со всеми. В следующем круге советским олимпийцам предстояло сыграть со сборной Югославии.

В ходе войны страны представляли один блок. Они боролись за общее дело, и до 1948 года отношения Сталина и маршала Иосипа Броза Тито были безупречными, но после югославский лидер пошел против политики Союза и стал вести дела с США и Англией. К 1952-му от старой дружбы ничего не осталось, и футбольный матч был ближе к сфере политики, чем к спорту.

Сценарий игры был просто сумасшедший – к 75-й советская команда горела 1:5, но за 4 минуты футболисты отыграли два гола, и югославские спортсмены поплыли. В итоге возрастная команда СССР с кучей травмированных и без нескольких лидеров на поле совершила камбэк, а в дополнительное время могла и вырвать победу – помешала штанга.

По правилам турнира команды ожидала переигровка. Вместо отдыха советские футболисты каждый день выслушивали от функционеров нарративы о важности победы для страны, их долге перед родиной и про подобные вещи – то что нужно, чтобы расслабиться перед ответкой после 5:5 на первой Олимпиаде в истории государства. В итоге все закончилось провалом – сборная Союзов открыла счет в начале матча, а затем пропустила три безответных мяча.

Тренера Аркадьева посадили на самолет в Москву для объяснений высшему руководству, а футболистов довезли только до Ленинграда – дальше добирались своими силами. У нескольких игроков в городе были друзья, которые помогли с ночлегом и билетами до столицы. Там спортсменов никто не встречал, и они тихо разбрелись по домам с надеждой, что все обойдется. ЦДСА успел стартовать в отложенном чемпионате страны, выиграл три стартовых матча, а на четвертый так и не вышел.

Главный спортивный чиновник тех лет Николай Романов спустя годы в книге «Трудные дороги к Олимпу» рассказал, как все случилось. Секретарь ЦК и ближайший товарищ Сталина Григорий Маленков пришел к нему с вопросом о том, какую меру наказания избрали для команды армейцев за провал на олимпийском турнире. На уклончивый ответ Романова Маленков спросил: «А как вы смотрите, если Комитет за проигрыш на Олимпийских играх распустит команду ЦДСА?»

Романов пытался вразумить политического деятеля и резонно напомнил, что в сборной выступали игроки нескольких клубов, но решение уже было принято – Николаю ясно дали понять, что казнь случится, с ним или без него. Через несколько дней председатель Комитета по физической культуре и спорту выпустил приказ № 793 со следующими подпунктами:

За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта, команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать.

За неудовлетворительную подготовку команды, за ее провал на Олимпийских играх старшего тренера команды ЦДСА товарища Аркадьева Б. А. с работы снять и лишить звания заслуженного мастера спорта.

Рассмотреть на очередном заседании Комитета вопрос о безответственном поведении отдельных футболистов во время матчей с Югославией, что привело к провалу команды на Олимпийских играх.

Пару недель спустя вышел еще один циркуляр – на этот раз в максимально помпезных и абсурдных формулировках распекали отдельных игроков: «Из-за недопустимого поведения защитников команды Башашкина и Крижевского, которые грубо нарушили данные им указания, проявили нерешительность в борьбе с противником, в результате чего югославские футболисты, используя их грубые ошибки, легко забивали мячи в наши ворота.

Футболист Николаев провел соревнования плохо, безынициативно, а футболист Бесков в ходе подготовки к Олимпиаде избегал участия в международных встречах, на Олимпийских играх играл неудовлетворительно, проявляя трусость. Футболист Петров допускал недисциплинированность, грубость к своим товарищам, чем вносил нервозность в команду».

Журналист «Спорт-Экспресса» Аксель Вартанян поведал о разговоре с упомянутым безынициативным Николаевым – бывший футболист сборной и ЦДСА намекнул на настоящую причину решения о роспуске клуба: «Он мне и имя заказчика назвал: Лаврентий Берия. Допуская право версии Николаева на существование, оставляю ее без комментариев.

Мне все-таки кажется, что без Верховного такие вопросы не решались. Другой вопрос, что Берия мог преподнести соответственным образом и даже внушить вождю – тот-то футболом не очень интересовался – что именно ЦДСА проиграл. И вроде вождь отреагировал так – на вопрос, что делать дальше, он сказал: «А что делают с полком, запятнавшим знамя?»

Официальных подтверждений этому нет, но Лаврентию Берии часто приписывают симпатию к спортивному обществу «Динамо» и его футбольным командам. Учитывая организацию, на базе которого клуб был основан, теория не кажется такой уж беспочвенной. К тому моменту главным соперником ЦДСА в советском футболе было как раз московское «Динамо», да и остальные успели устать от гегемонии армейцев. В теории за команду должно было вписаться родное ведомство, но военный министр Советского Союза маршал Александр Василевский был против спортивных команд на базе вооруженных сил. Похоже, все заинтересованные стороны просто воспользовались моментом.

В 1956-м новая сборная СССР победила на олимпийском турнире – в финале команда обыграла соперников из Югославии. ЦДСА возродился через два года после роспуска (и после смерти Сталина), но многие игроки оригинального состава на тот момент закончили с футболом в силу возраста, а остальные разбежались по другим клубам страны. Некоторые спортсмены все же вернулись в команду, с которой брали чемпионство за чемпионством, но к успехам первых послевоенных лет армейцы подобрались только в новом веке.

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