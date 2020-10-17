Россия
Чемпионат Бразилии
Робиньо вернулся спасти «Сантос». Но вылетел через 6 дней и сделал только хуже
- Соперники встретились в рамках Премьер-лиги в третий раз, и все три матча выиграл «Зенит», чем подкрепил всякие конспирологические теории.
- «Зенит» не проигрывает дома 27 матчей подряд, а еще выиграл десять последних домашних матчей в РПЛ.
- «Сочи» пропустил восемь мячей в последних четырех матчах, хотя до этого команды три игры отыграла на ноль.
- Утешиться гости могут тем, что их мяч был самым красивыми в игре:
Англия
- Садио Мане распечатал «ирисок» на 2 минуте 15 секунде. Это самый быстрый гол «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби в АПЛ и второй вообще: в 1999-м Оливье Дакур из «Эвертона» уложился за 60 секунд.
- Мо Салах забил сотый мяч за «Ливерпуль». На это египтянину потребовались 159 матчей – это третий результат в истории «красных».
- Доминик Кэлверт-Льюи спас «Эвертон» от поражения. Он первый игрок с 1938 (!!!) года, который забил за «ирисок» в каждом из стартовых пяти матчей сезона.
- И он же первый футболист из Биг-5 лиг, у которого 10 мячей в сезоне-2020/21.
Италия
- В день матча Бергамо отмечал два больших дня рождения: самому клубу исполнилось 113 лет с момента основания, а новичок команды Алексей Миранчук оказался чуть помоложе: ему всего четверть века. Удивительное совпадение, но Леша еще и справил 25-летие в один день со своим братом-близнецом Антошей.
Чемпионат Грузии
18-летний футболист погиб в боях в Нагорном Карабахе
Чемпионат Англии
Анчелотти сказал, что эта АПЛ станет лучшей в истории. Согласны?