Россия

«Зенит» – «Сочи» – 3:1

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ЧЕРЕЗ МИНУТУ
  • Соперники встретились в рамках Премьер-лиги в третий раз, и все три матча выиграл «Зенит», чем подкрепил всякие конспирологические теории.
  • «Зенит» не проигрывает дома 27 матчей подряд, а еще выиграл десять последних домашних матчей в РПЛ.
  • «Сочи» пропустил восемь мячей в последних четырех матчах, хотя до этого команды три игры отыграла на ноль.
  • Утешиться гости могут тем, что их мяч был самым красивыми в игре:

Англия

«Ливерпуль» – «Эвертон»

  • Садио Мане распечатал «ирисок» на 2 минуте 15 секунде. Это самый быстрый гол «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби в АПЛ и второй вообще: в 1999-м Оливье Дакур из «Эвертона» уложился за 60 секунд.
  • Мо Салах забил сотый мяч за «Ливерпуль». На это египтянину потребовались 159 матчей – это третий результат в истории «красных».
  • Доминик Кэлверт-Льюи спас «Эвертон» от поражения. Он первый игрок с 1938 (!!!) года, который забил за «ирисок» в каждом из стартовых пяти матчей сезона.
  • И он же первый футболист из Биг-5 лиг, у которого 10 мячей в сезоне-2020/21.

Италия

«Наполи» – «Атланта»

  • В день матча Бергамо отмечал два больших дня рождения: самому клубу исполнилось 113 лет с момента основания, а новичок команды Алексей Миранчук оказался чуть помоложе: ему всего четверть века. Удивительное совпадение, но Леша еще и справил 25-летие в один день со своим братом-близнецом Антошей.

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