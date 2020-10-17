Сделка дня: Гильермо Варела («Копенгаген» – «Динамо»)
Защитник «Копенгагена» Гильермо Варела стал игроком московского «Динамо». Арендное соглашение с 27-летним уругвайцем подписано до конца сезона-2020/21. В прошлом Варела выступал за «Манчестер Юнайтед», но провел за манкунианцев всего четыре матча в АПЛ.
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