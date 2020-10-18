Россия

Чемпионат России Сын Черчесова госпитализирован после удара коленом в голову 23 МИНУТЫ НАЗАД

Туляки перебороли соперника благодаря голу Александра Ломовицкого, которого позже признали лучшим игроком матча. «Арсенал» благодаря этой победе поднялся на 11-е место, «Урал» опустился в зону стыков.

Кажется, «Ротор» не задержится в РПЛ надолго: после 11 туров на счету команды по-прежнему нет ни одной победы при трех ничьих и восьми поражениях. «Тамбов», который перед матчем пребывал в зоне стыков, благодаря успеху в Волгограде удачно из нее вырвался – и теперь комфортно чувствует себя на 12-й строчке.

Италия

Матч с, казалось бы, скучной вывеской подарил нам удивительный спектакль: к 64-й минуте счет был 3:1 в пользу «Болоньи», однако затем гости в течение 13 минут забили три мяча и лишили команду Синиши Михайловича даже ничьей. Кстати, несмотря на скромный статус матча, противостояние «Болоньи» и «Сассуоло» – это принципиальное дерби, так как обе команды базируются в одной и той же административной области Италии (Эмилия-Романья).

Еще один ярчайший матч в Серии A: здесь были и дубль Андреа Белотти, и дубль сына Диего Симеоне Джованни, и удаление брата Сергея Милинкович-Савича – Вани Милинкович-Савича. «Торино» пока проиграл три матча из трех и плетется на предпоследнем месте, «Кальяри» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 12-ю строчку.

«Орлята» и «фиалки» выдали перченый матч: «Фио» забил два в самом дебюте – на 2-й и 4-й минутах. Однако в итоге все закончилось боевой ничьей, которая стала для новичка Серии A «Специи» первой в этом сезоне. Ранее на счету команды была 1 победа и 2 поражения.

Англия

Перед этим туром и у «Шеффилда», и у «Фулхэма» было на счету по нулю очков. Сегодня команды наконец-то набрали первые баллы в АПЛ-2020/21: встреча на стадионе «Брамалл Лэйн» завершилась боевой ничьей. За гостей забил новичок Адемола Лукман, в составе «клинков» отличился Билли Шарп (он реализовал пенальти).

Гениальный «Кристал Пэлас» Роя Ходжсона наиграл – согласно картам xG – на 0 голов, но до 90-й минуты вел в счете благодаря пенальти в исполнении Уилфрида Захи. «Брайтон», который сегодня подписал контракт с Дэнни Уэлбеком, ушел от поражения усилиями аргентинца Алексиса Макаллистера.

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