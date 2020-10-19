Пять месяцев назад Алекс Морган родила дочь Чарли – сейчас она тренируется с лондонским «Тоттенхэмом» и готовится к дебюту за клуб, хотя по-прежнему кормит ребенка грудью. Как профессиональные футболистки справляются с беременностью и возвращаются в спорт после родов?

Двукратная чемпионка мира и победительница Олимпиады реалистично оценивает силы – она призналась, что поначалу была самой медленной на тренировках «шпор» и до сих пор не наработала прежнее чувство мяча. Возвращение в форму ей приходится совмещать с воспитанием младенца – например, между тренировочными сессиями девушка сцеживает молоко для малышки.

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«Во время и после беременности происходит много изменений. У некоторых женщин проявятся некоторые из них, у других – все, а у кого-то – никаких. Важный посыл заключается в том, что мы не должны сравнивать этого спортсмена, этого футболиста с кем-либо еще. Беременность у всех проходит по-разному, практически невозможно определить общую норму времени на рехаб. Некоторые быстро возвращаются в нормальное состояние, но другие ощущают последствия и восстанавливаются гораздо дольше», – цитирует доктора Кирсти Эллиотт-Сейл, доцента кафедры женской физиологии из университета Ноттингема The Athletic.

Рост, а затем исчезновение живота смещает центр тяжести женщины – это влияет на мышцы и скелет, потому что девушка начинает иначе ходить и балансировать. Увеличенная матка обычно сжимает другие органы, что приводит к изменению емкости легких. Гормональные изменения могут ослабить суставы и связки, что повышает риск травм, в частности – это повышает шансы на разрыв крестов у футболисток.

Данные за 2018 год от глобального союза игроков FIFPro показывают, что матери составляли только один процент игроков в высшем английском дивизионе. Кроме очевидных трудностей совмещения материнства и спорта есть и другие проблемы. Nike только в прошлом году отменил правило, по которому контракты беременных спортсменок сокращались. У женщин слишком много рисков не вернуться в спорт после беременности – это отпугивает их от рождения ребенка по ходу карьеры.

Примеры все же есть – 34-летняя Хелен Уорд родила двоих детей, но вернулась в большой футбол, играет за сборную Уэльса и даже стала ее лучшим бомбардиром. После второй беременности у нее было больше ресурсов благодаря стабильному прогрессу игры. Она отмечает пользу работы со спортивным ученым – после родов она обратилась к специалистам, которые помогли ей быстрее восстановиться.

Важным для Уорд стало и отношение к ее ситуации в сборной – валлийские боссы охотно разрешили ей брать на сборы обоих детей и всячески поддерживали ее в возвращении. Хелен жаловалась, что ее тело не поспевает за головой – она хотела ускориться в открытую зону или вступить в борьбу, но поначалу кондиции не позволяли ей делать это так же резко, как раньше. Ей предоставили условия для возвращения, и все получилось.

4 года назад полузащитнице «Шеффилд Юнайтед» Софи Уолтон было 26 лет, когда она забеременела в первый раз – тогда она играла в высшем дивизионе Англии с уже несуществующей командой «Леди Ноттс Каунти». Тогда девушке не оказали необходимую поддержку, но через год после родов к ней обратилась команда четвертого дивизиона из Донкастера при поддержке Профессиональной футбольной ассоциации Англии. Благодаря помощи и терпению клуба Уолтон вернулась на поле спустя полтора года после рождения ребенка.

Алекс Морган Фото: Getty Images

31-летняя Алекс Морган – вторая по популярности футболистка планеты после действующей обладательницы «Золотого мяча» Меган Рапино. Ее переход в «Тоттенхэм» – самый громкий трансфер в истории женского футбола Англии и невероятно рискованный шаг. Опыт других спортсменок показывает, что индустрия развивается и готова принимать мам. Морган может стать идеальным примером для всех, кто еще сомневается в возможности камбэка.

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