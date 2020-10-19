Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал, почему не справился с вниманием медиа и шутками, как поменял отношение к хейту, и о том самом матче с юнцами из «Ростова».

Почему пропал из медиаполя

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Я слышал, что редакторы нескольких медиа говорили, что Заболотного нужно выставить в негативном свете – это было пару лет назад, сейчас уже не вижу такого прессинга. Дело было не в журналистах, которые брали у меня интервью, не в том, что я говорил, а в том, в какой форме все преподносилось. Неудачными были даже не сами интервью, а новости, которые медиа выделяли из них. Например, зимой 2019-го меня спросили о сухой серии, я ответил, что она была и у Криштиану – естественно, это подавалось, будто я сравнил себя с ним. Конечно, это полный бред – как можно себя сравнивать с великим?

Как вернулся в норму

Семак очень сильно помог, но не могу не сказать про свою семью, жену. Семья – единственное, почему я еще на плаву, почему я играю в РПЛ. Жена жестко реагировала на любой негативный комментарий – мне кажется, за эти годы она стала качественным психологом. Она перенастраивала меня, пыталась сделать так, чтобы я на все смотрел под другим углом. Например, в игре ничего не получилось, грустный возвращаюсь домой. Жена говорила, что нужно забыть о матче, хоть он и действительно был неудачным. Иногда даже доходило до, казалось бы, минимального: ты здоров, у тебя есть дом, что тебе еще нужно?

О футбольном идоле

Зимой 2015-го взял книгу Златана на сборы – увлекло. Об этом узнал Артур Нигматуллин. Артур рассказал, что его знакомые были в Париже, купили футболку Златана для него, но он готов ее отдать, если я забью 8-10 голов за весну. Возможно, Нигматуллин подарил бы мне футболку и так, но я завелся и забил эти голы. Эта футболка – как флаг победителя. Сейчас она висит на стене в моем кабинете – настоящая реликвия.

О матче с молодежкой «Ростова»

Вообще, у меня много интересных футболок – за это спасибо жене, она подкинула идею о коллекции. После дубля «Ростову» (4:2, в октябре 2020 года – прим. Eurosport) забрал себе мяч – теперь он лежит на полке. Будем честны, первый настоящий дубль в РПЛ я сделал именно в этой игре. Два гола, которые я забил в июне (Те самые 10:1 – прим. Eurosport) – это не то что несерьезно, но тот матч вообще не хочется вспоминать.

Была реакция, как будто мы совершили преступление, как будто мы подсудимые. Наверное, бездействовать было нельзя – поэтому мы с женой написали пост в инстаграме, пара сотен людей адекватно на него отреагировали, даже в комментариях пошла заруба.

Утром в день игры мы готовились играть двусторонку – уже была информация, что основа «Ростова» заболела, никто не предполагал, что дальше все пойдет так неадекватно. На обеде узнали, что приедут молодые – конечно, все понимали, что будет скандал, Саня Кокорин даже сказал: «Почему в моей карьере все всегда так?» Его можно понять – у него на носу был 100-й гол, а тут такое совпадение. Конечно, таких матчей, как с «Ростовом», быть не должно, но я искренне не понимаю, в чем виноваты футболисты «Сочи».

Антон Заболотный Фото: Getty Images

Об отношении к хейту

Как и раньше, читаю почти все новости про трансферы, интервью, но хейт – только если мне пишут комментарии и в директ в инстаграме. Последнее время даже стал отвечать. Кто-то пишет: «Ха, ну раз в год и палка стреляет». Я спрашиваю, почему человек так негативен, в ответ получаю: «О, ты мне ответил, красавчик!» Когда пишут даже не про игру, а про то, какой я урод, я вообще не понимаю – люди же не знают меня, как так можно писать?

К нам недавно приезжал Герман El Clasico – мы не были лично знакомы, но я знаю об «Амкале», об их челленджах. Это же классная тема – популяризация футбола, на их любительские матчи приходят дети, все красиво оформлено, позитивно. Так Герман рассказал, что ему тоже прилетает, пишут, что он занимается фигней. Если такое получает даже человек, вся деятельность которого настроена на позитив, то чего я обижаюсь? – рассказал Антон Александру Дорскому.

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