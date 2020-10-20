Eurosport.ru пришел к вам с радостной новостью – мы создали футбольные чаты в телеграме и ВК, где у вас будет возможность обсудить любые темы: прическа и статистика Криштиану, рост и скиллы Месси, тактика Рашида Рахимова и голы Заболотного.
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Лига чемпионов УЕФА
Хотел завершить карьеру из-за травм. Кавани – ненужный трансфер «МЮ»
Поклонники ВК – вам сюда
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