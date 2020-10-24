Россия
- Безвыигрышная серия кубанского клуба составила уже три матча – в Кубке России они сгоняли ничью с лидером ФНЛ «Оренбургом», в Премьер-лиге неделю назад влетели «Зениту».
- Это второе подряд поражение «Сочи» в РПЛ со счетом 1:3. В Санкт-Петербурге команда с юга России тоже получила два быстрых мяча к середине первого тайма.
- Новичок «Динамо» Даниил Фомин забил первый мяч за бело-голубых. А Вячеслав Грулев нарабатывает славу нового Вернблума – во втором туре чемпионата он сломал нос сопернику. В матче с ЦСКА досталось Вадиму Карпову, с «Сочи» локтем получил Иван Миладинович. Пока полузащитник бело-голубых хватает лишь желтые, но судьи наверняка присмотрятся к хулигану.
- Главный тренер Сандро Шварц провел дебютную игру в клубе и сразу же начал с победы. «Динамо», кстати, обошло «Сочи» в турнирной таблице – теперь москвичи аж пятые, кубанцы седьмые, но между ними «Ростов» с матчем в запасе.
Англия
- Хосеп Гвардиола внезапно выпустил тот же самый состав, что и на игру с «Порту». Это произошло впервые с октября 2017 года – Пеп держался 172 матча подряд.
- Микаэл Антонио открыл счет в матче с «Манчестер Сити» на 18-й минуте. Он сделал это очень красиво – положил корпус, поймал кросс справа в центре и пробил ударом через себя.
- Это 11-й гол Антонио в 15 матчах после рестарта АПЛ. С 15 июня больше забил только суперстрайкер «Тоттенхэма» Харри Кейн.
- Но за Микаэлом гонится Фил Фоден. Он сравнял счет во втором тайме, и для янгстера «Сити» этот гол стал седьмым после рестарта сезона. За «горожан» больше положил только Рахим Стерлинг (у него 11 банок). А еще за «Манчестер» чаще других клубов Премьер-лиги забивают перцы, выходящие на замену, – мяч Фодена стал 10-м для запасных со старта прошлого чемпионата.
Испания
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
- Лионель Месси не забивал мадридскому «Реалу» 900 дней. Безголевая серия великого аргентинца в Класико длится уже 440 минут.
- Зинедин Зидан не проигрывал «Барселоне» на «Камп Ноу» в пяти предыдущих матчах. Всего Зизу играл с «сине-гранатовыми» в качестве тренера девять раз и потерпел лишь два поражения.
- Жара в матче началась с самых первых секунд: Федерико Вальверде вывел «Реал» вперед на 5-й минуте, Ансу Фати ответил голом на 8-й.
- Фати забил 400-й гол «Барселоны» в Класико. 400-й гол «Реала» в Класико в прошлом забил Криштиану Роналду – Ансу попал в неплохую компанию.
- К слову, Фати, которому еще нет даже 17 лет, стал самым молодым автором гола в истории Класико. Ранее он стал самым юным бомбардиром в истории «Барсы», в истории ЛЧ и в истории сборной Испании.
- Серхио Рамос проводит 31-й матч против «Барсы» за «Реал» в Ла Лиге. Он повторил рекорд Рауля и Франсиско Хенто.
Италия
Алексей Миранчук снова не попал в стартовый состав на матч с «Сампдорией», а «Аталанта» без Лешки пропустила уже на 13-й минуте – постарался суперветеран Фабио Куальярелла. Во втором тайме в воротах команды из Бергамо расписался полузащитник «Сампы» Мортен Торсбю.
Германия
15-летний гриб «Дортмунда» Юсуффа Мукоко сделал хет-трик в матче юношеской Бундеслиги. Всего у него 13 голов в четырех матчах за «Боруссию» U-19, а 20 ноября Мукоко как раз разрешат играть за основной состав – в этот день мальчишке стукнет 16.
- Неостановимый Роберт Левандовский оформил дубль уже к 26-й минуте. На счету польского страйкера уже 9 голов в 5 матчах нынешнего сезона Бундеслиги.