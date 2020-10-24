«Брат, я с тобой! Мы победим». Звезда «Барселоны» пожелал удачи Хабибу

Алексей Миранчук снова не попал в стартовый состав на матч с «Сампдорией», а «Аталанта» без Лешки пропустила уже на 13-й минуте – постарался суперветеран Фабио Куальярелла. Во втором тайме в воротах команды из Бергамо расписался полузащитник «Сампы» Мортен Торсбю.

15-летний гриб «Дортмунда» Юсуффа Мукоко сделал хет-трик в матче юношеской Бундеслиги. Всего у него 13 голов в четырех матчах за «Боруссию» U-19, а 20 ноября Мукоко как раз разрешат играть за основной состав – в этот день мальчишке стукнет 16.