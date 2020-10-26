Еще помните парня по имени Джексон Мартинес? Колумбийский нападающий дважды заменил Радамеля Фалькао – сначала в «Порту», а потом в «Атлетико». После перехода к «индейцам» в 2015-м шумиха вокруг игрока стала спадать – через полгода его сплавили в Китай за огромные деньги, где парень тотально затух. 12 октября 2020-го Мартинес выпустил клип на новый сингл – сейчас он читает христианский рэп. Рассказываем, что случилось за пять лет с парнем, забившим «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В сезоне-2014/15 Джексон порвал чемпионат Португалии и помог «Порту» пробиться в 1/4 элитного европейского турнира. На «Драгау» мюнхенцы уступили 1:3 и запустили банку от колумбийца, зато через неделю закинули дерзким португальцам шесть мячей и выбили из розыгрыша. Это не помешало Мартинесу перейти в «Атлетико» по итогам сезона, ознаменованного 32 голами и 7 ассистами.

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В Мадриде у игрока не задалось: за полгода он провел всего 15 матчей, забил два мяча и так и не адаптировался к системе Симеоне с двумя нападающими – в «Порту» он привык решать в одиночку. В результате уже в феврале его выгодно сплавили в Китай – «Гуанчжоу Эвергранд» провернул самый дорогой трансфер зимнего окна, заплатив «Атлетико» 42 млн евро.

Джексон открыто намекал, что его вынудили уйти из команды в угоду финансовых интересов. В восточной лиге страйкер отметился только тем, что постоянно лечил больные лодыжки. Проблема стала хронической, и в 2018 году стороны разошлись по обоюдному согласию. Единственным плюсом китайской карьеры стал огромный кэш, на который колумбиец развел богатенький клуб.

За два года в Поднебесной страйкер провел 16 матчей и забил 4 мяча – с учетом стоимости трансфера и оклада, каждый гол колумбийца обошелся «Гуанчжоу» почти в 15 млн евро. Игрок получал на тот момент пятую зарплату в мире после Роналду, Месси, Златана и Мюллера. Мартинес поднял 25 млн евро и распрощался с нелюбимым клубом безо всяких сожалений.

После обеспечения безбедной пенсии он вернулся в чемпионат, который сделал его топом – «Портимоненсе» из высшего дивизиона Португалии подписал нападающего на двухлетний контракт. Джексон снова мало забивал и много лечился, но в яваре 2020-го заработал продление сделки еще на два сезона. К августу стало понятно, что лодыжки колумбийца больше не приспособлены для работы профессиональным футболистом, и стороны мирно расторгли договор.

Тогда же он заявил, что хочет закончить карьеру в «Индепендьенте Медельин» – клубе своего детства. Пока хронические болячки не дают ему это сделать, и Мартинес сосредоточился на другом начинании. Последние пару лет футболист посвятил себя христианскому рэпу, в 2018 году он выпустил дебютный альбом No Temere. На русский тайтл пластинки можно перевести как «Без страха». Характерное название, учитывая непростой период в жизни спортсмена.

За 2020-й он выпустил уже пять синглов, а 12 октября на ютьюбе появился клип на его последнюю песню Escucha. В отличие от многих других футболистов, попробовавших себя в хип-хоп индустрии, Джексон складно рифмует и органично смотрится в кадре. К тому же зачитывает колумбиец не о бабле, тачках и девушках, а о религии, любви к богу и позитивных ценностях.

Невозможно осуждать Джексона Мартинеса за то, что он променял футбольную карьеру на занятие музыкой. Спортсмена выкинули из «Атлетико» после шести неудачных месяцев ради китайских денег, и карьера колумбийца пошла на спад из-за постоянных травм и забвения в никому не нужной лиге. За последующие годы он пережил невероятно трудные времена, и ему нужно было найти утешение. Оно пришло к Мартинесу через хип-хоп и христианство.

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