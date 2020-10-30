Говоря о русских за границей, на ум приходят очевидные варианты. Миранчук в «Аталанте», Головин в «Монако», Черышев в «Валенсии» – это только топы и сборники, на самом деле у России гораздо больше футболистов за рубежом. Вот далеко не полный список спортсменов с российским паспортом, играющих в футбол в других странах.

Испания

Лига чемпионов УЕФА «Челси» проиграл последний матч в России. Главное о домашнем дебюте «Краснодара» в ЛЧ 27/10/2020 В 22:44

Денис Черышев, 29 лет

Клуб: «Валенсия»

Вингер мало играет из-за травм, но в этом сезоне Черышев провел на поле всего 46 минут по другой причине – «летучие мыши» устроили распродажу и хотели избавиться о хрустального игрока, но, по слухам, он не захотел уходить. Еще один нюанс – основной конкурент россиянина по позиции Гонсалу Гуэдеш моложе и перспективнее. В первом туре Денис отдал ассист, но с тех пор вышел на поле всего один раз.

Никита Меркулов, 21 год

Клуб: «Марино»

Юный правый защитник дважды выходил на поле в текущем сезоне третьего дивизиона страны и не отметился результативными действиями – оба раза его команда проиграла.

Иоан Яковлев, 22 года

Клуб: «Пенья Депортива»

Полузащитник в конце сентября пришел в новую команду свободным агентом и пока всего раз попал в заявку.

Николай Обольский, 23 года

Клуб: «Баракальдо»

До лета-2020 центральный нападающий развивался в системе «Динамо», но за прошлый сезон не провел ни одного матча. В новой кампании он уже дебютировал в третьей лиге Испании, но пока не забивал.

Роман Тугаринов, 21 год

Клуб: «Эспаньол Б»

Центральный защитник дважды сыграл за вторую команду «попугаев» в новом сезоне и оба раза провел на поле все 90 минут. Игрок воспитывался в академии «Барселоны».

Эдгар Севикян, 19 лет

Клуб: «Атлетико Леванте»

Воспитанник академии «Локомотива» – очередной представитель Сегунды Б. Правый вингер провел два матча в текущем сезоне. Без ассистов и голов.

Петр Кудаковский, 19 лет

Клуб: «Атлетико Леванте»

Еще один русский в фарме «Леванте». Кипер провел один полный матч в текущем сезоне и пропустил один мяч.

Италия

Алексей Миранчук, 25 лет

Клуб: «Аталанта»

Главный российский легионер этого года дебютировал за новый клуб лишь через несколько недель после перехода – Миранчук приехал в Италию с травмой задней поверхности бедра. Леша впервые попал в заявку в игре против «Наполи» в Серии А, а через несколько дней появился на поле на 80-й минуте в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» – и почти сразу отличился.

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Германия

Александр Жиров, 29 лет

Клуб: «Зандхаузен»

Третий год защитник из Барнаула гоняет в клубе второй Бундеслиги. В Германии он играет стабильно много – в прошлом сезоне провел 34 матча, все в старте. В нынешней кампании сыграл уже пять матчей в регулярке, но пропустил проигранный матч Кубка. Главное достижение – вызов в сборную России. Это больше говорит о проблемах национальной команды, чем об уровне самого игрока, но все же.

Антон Митрюшкин, 24 года

Клуб: «Фортуна»

Воспитанник «Спартака» и экс-вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин долго не мог найти новый клуб, но 27 октября подписал контракт с клубом второго немецкого дивизиона «Фортуной». После пяти туров команда набрала четыре очка и занимает 16-е место во второй Бундеслиге.

Леон Классен, 20 лет

Клуб: «Мюнхен 1860»

Левый защитник с русским паспортом родился в Германии и воспитывался в академии «Кёльна». В текущем сезоне третьей лиги Германии он отметился двумя матчами и желтой карточкой.

Франция

Александр Головин, 24 года

Клуб: «Монако»

Саша лечится уже два месяца. В первом матче сезона против «Реймса» (2:2) он отдал ассист, а в игре второго тура против «Метца» получил травму подколенного сухожилия. Изначально врачи планировали поставить его на ноги за шесть недель, но восстановление затянулось, и Головин пропустил осенние матчи сборной. Недавно ему вкололи в колено плазму, скоро он должен вернуться на поле. Сам «Монако» привычно бродит в середине таблицы.

Александр Головин Фото: Getty Images

Владислав Молчан, 20 лет

Клуб: «Кан»

Центральный защитник только зимой перешел из молодежки «Зенита» в «Енисей», а уже летом отправился во второй дивизион Франции. Пока он ни разу не попал в заявку команды, которая идет на третьем месте в Лиге 2.

Польша

Евгений Башкиров, 29 лет

Клуб: «Заглембе Любин»

Центральный полузащитник в феврале 2020-го перебрался из «Рубина» в высший дивизион Польши и пока чувствует себя там уютно. В лиге он провел уже восемь матчей на позиции опорника, но не отметился ни результативными действиями, ни карточками. Зато в Кубке страны один раз вышел на замену и забил один из трех мячей «Заглембе» в победном матче.

Португалия

Иван Злобин, 23 года

Клуб: «Фамаликан»

Игрок с 2015 года пытается заиграть в Португалии, а прошедшим летом «Фамаликан» даже заплатил за него «Бенфике» миллион евро. Пока у парня из Тюмени все не очень гладко: он играет в каждом матче, но за пять встреч пропустил уже 12 мячей – худший показатель в лиге. Несмотря на то, что Ваня не тащит, команда идет на девятом месте.

Станислав Крицюк, 29 лет

Клуб: «Белененсеш»

В сентябре возрастной кипер свободным агентом ушел из «Краснодара» и вернулся в Португалию, где уже выступал за «Брагу» и «Риу Аве». Трансфер случился 29 сентября, и с тех пор вратарь не успел дебютировать за новую команду.

Турция

Федор Кудряшов, 33 года

Клуб: «Антальяспор»

Второе пришествие защитника в Турцию пока можно назвать удачным. Игрок остался в обойме сборной России и играет в одной команде с Нури Шахином и Лукасом Подольски. Клуб идет на шестом месте в первом турецком дивизионе, а Кудряшов отбомбил на левом фланге уже шесть матчей – правда, без результативных действий.

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