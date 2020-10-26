Легенда аргентинского футбола Диего Армандо Марадона сделал сенсационное заявление и рассказал, какой еще частью тела хотел бы поразить ворота сборной Англии.

В 1986 году Марадона забил англичанам в четвертьфинале ЧМ – аргентинец выпрыгнул перед вратарем Питером Шилтоном и направил мяч в ворота рукой. Тот гол был назван «Рукой бога».

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«Мечтаю забить Англии еще раз, только уже правой рукой», – заявил Марадона в интервью France Football.

В полуфинале Марадона сделал дубль в ворота бельгийцев и вывел Аргентину в финал (2:0).

В матче за титул альбиселесте переиграли команду ФРГ (3:2), Марадона был признан лучшим игроком турнира.

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