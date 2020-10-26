Легенда аргентинского футбола Диего Армандо Марадона сделал сенсационное заявление и рассказал, какой еще частью тела хотел бы поразить ворота сборной Англии.
В 1986 году Марадона забил англичанам в четвертьфинале ЧМ – аргентинец выпрыгнул перед вратарем Питером Шилтоном и направил мяч в ворота рукой. Тот гол был назван «Рукой бога».
Чемпионат России
«Слуцкий для меня – пустое место». Мамаев – о тюрьме и срыве трансфера в «МЮ»
«Мечтаю забить Англии еще раз, только уже правой рукой», – заявил Марадона в интервью France Football.
- В полуфинале Марадона сделал дубль в ворота бельгийцев и вывел Аргентину в финал (2:0).
- В матче за титул альбиселесте переиграли команду ФРГ (3:2), Марадона был признан лучшим игроком турнира.
Чемпионат России
Уткин рассказал о «теневых методах борьбы» «Зенита» в РПЛ
Чемпионат России
«Зенит» ведет переговоры с Почеттино и готов платить ему 6,5 млн евро в год («Чемпионат»)