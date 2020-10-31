Обладательница женского «Золотого мяча» Меган Рапино и четырехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Сью Берд объявили о будущей свадьбе. Девушки решились на важный шаг и взорвали соцсети – помолвка спортсменок-лезбиянок вызвала бурную реакцию.
Берд объявила об отношениях с Рапино несколько лет назад. «Я гомосексуальна, Меган моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают. Думаю, у людей есть такое предубеждение, что если вы не говорите об этом открыто – значит, скрываете. Для меня этого никогда не было правдой», – рассказала она ESPN.
Несмотря на то, что они много лет играли в одном городе на профессиональном уровне, впервые девушки встретились во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Берд помогла команде США забрать золотую медаль, а Рапино с женской футбольной сборной вылетела уже на стадии четвертьфинала. Раннее окончание турнира позволило Меган понаблюдать за Сью на площадке, а общий агент познакомил дам.
Спустя четыре года пара объявила о помолвке. Берд выложила в инстаграм фото, на котором Рапино делает ей предложение.
Как и любое громкое события из мира ЛГБТ, новость вызвала неоднозначную реакцию. Пользователи твиттера соревнуются в токсичности комментариев:
«Интересно, кто будет готовить? У них в отношениях два шефа», – написал один юзер.
«Надеюсь, они обе в курсе, что отправятся в ад за это», – отличился другой.
«Будут жаловаться, что не получили столько же свадебных подарков, сколько гетеросексуальная пара», – кто-то под ником Gavin Grady припомнил Рапино борьбу за равные призовые у мужской и женской сборных США.
«Их дети станут атлетами олимпийского уровня. Ах, подождите-ка», – глумится очередной тролль.
«Две женщины не могут пожениться. Ну вот, я сказал это», – самые очевидные шутки тоже пошли в ход.
«Что это за чувак с розовыми волосами?» – острота от юзера под ником Florida Metalhead.