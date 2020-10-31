На 91-м году жизни скончался легендарный британский актер Шон Коннери, который снялся в семи фильмах о Джеймсе Бонде: «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда» и «Никогда не говори «никогда». Eurosport в память о великом актере рассказывает о его страсти к футболу, бодибилдингу и гольфу.

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В отрочестве будущий Джеймс Бонд гонял мяч за полулюбительскую команду «Банниринг Роуз», после чего получил приглашение от клуба «Ист Файв» из города Метил. А позже его и вовсе позвали в «Манчестер Юнайтед»: по легенде один из матчей с участием Коннери посетил великий тренер «красных дьяволов» Мэтт Басби. Выступление Шона впечатлило коуча, и он сделал ему оффер – предложил контракт в «Юнайтед» на 25 фунтов в неделю, солидные по тем временам деньги.

Коннери отказался – не захотел делать карьеру в спорте, мотивировав это тем, что профессиональная жизнь футболиста коротка. «На самом деле, я хотел принять предложение, потому что любил футбол. Но я понимал, что как только тебе стукнет 30, лучшие годы уже будут позади. Мне же было уже 23. Я принял решение стать актером, и это оказалось мудрым шагом», – цитирует Коннери Scottish Junior Football Association.

С футболом Шона связывает еще одна красивая легенда: в 1990-х он стал вице-президентом «Рейнджерс», поскольку дружил с президентом команды Дэвидом Мюрреем. В 1998-м Коннери выступил против перехода Дженнаро Гаттузо в «Салернитану» – Бонд разглядел в молодом полузащитнике будущую звезду. Гаттузо сказал агенту: «Передай Шону Коннери – пусть идет на*** (фиг)».

Бодибилдинг

В 16 лет Коннери призвали в военно-морской флот: из армии он вернулся подкачаным и дома продолжил работу над телом. Шон стал настолько фактурным, что нашел себе подработку – записался натурщиком в художественный колледж Эдинбурга.

Будущий актер уже подумывал о карьере профессионального атлета, но в 1953 году побывал на конкурсе «Мистер Вселенная», увидел пышущих силой культуристов из Америки и понял, что это поприще ему не по плечу. Зато на всю жизнь сохранил привычку держать себя в форме – тем более, съемки в «бондиане» предполагали, что главный герой должен выглядеть идеально.

Гольф

Главной спортивной страстью Коннери был гольф: увлечение началось со съемок в очередной части Бонда – «Голдфингере», который вышел на экраны в 1964 году. По сюжету секретный агент играл партию в гольф с главным злодеем. Шон отказался от услуг дублера, а взамен этого нанял учителя, который натренировал его правильному обращению с мячом и клюшкой.

«Игра меня захватила и не отпускала уже никогда. Гольф лучше футбола в том смысле, что ты можешь в него играть до 90 лет. В этой игре полностью обнажаются мои недостатки, пороки моего эго, характера, менталитета. Гольф для меня почти философия. Для меня, не обладающего религиозной верой, гольф служит нравственным ориентиром, поддержкой», – вспоминал Коннери.

И даже жалел, что не стал профессиональным игроком: «Оскар», который я получил за «Неприкасаемых» – замечательная штука. Но я бы предпочел выиграть US Open по гольфу».

«Неприкасаемые» – криминальная драма режиссера Брайана Де Пальмы, где Коннери исполнил роль Джима Мэлоуна. За нее Шон получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

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