Любительский клуб «Винарос» принимал соседнюю «Пеньисколу» и к 95-й минуте минимально уступал в счете. Кипер проигрывающей команды пришел на стандарт к воротам гостей и после неразберихи у штрафной забил гол дальним ударом. Хозяева устроили кучу-малу с участием героя момента, но экстаз был недолгим: вратарь (и капитан команды) неспешно возвращался в ворота и не успел занять позицию к судейскому свистку. Гости не растерялись и закинули мяч ему за шиворот. Итоговая победа «Пеньисколы» со счетом 2:1.