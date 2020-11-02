Невероятная концовка матча пятого испанского дивизиона.
Любительский клуб «Винарос» принимал соседнюю «Пеньисколу» и к 95-й минуте минимально уступал в счете. Кипер проигрывающей команды пришел на стандарт к воротам гостей и после неразберихи у штрафной забил гол дальним ударом. Хозяева устроили кучу-малу с участием героя момента, но экстаз был недолгим: вратарь (и капитан команды) неспешно возвращался в ворота и не успел занять позицию к судейскому свистку. Гости не растерялись и закинули мяч ему за шиворот. Итоговая победа «Пеньисколы» со счетом 2:1.
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- Первый региональный дивизион – любительская испанская лига, пятая ступень в иерархии футбольных турниров страны.
- В соревновании 37 групп и более 600 команд.
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