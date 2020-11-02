Невероятная концовка матча пятого испанского дивизиона.

Любительский клуб «Винарос» принимал соседнюю «Пеньисколу» и к 95-й минуте минимально уступал в счете. Кипер проигрывающей команды пришел на стандарт к воротам гостей и после неразберихи у штрафной забил гол дальним ударом. Хозяева устроили кучу-малу с участием героя момента, но экстаз был недолгим: вратарь (и капитан команды) неспешно возвращался в ворота и не успел занять позицию к судейскому свистку. Гости не растерялись и закинули мяч ему за шиворот. Итоговая победа «Пеньисколы» со счетом 2:1.

Лига чемпионов УЕФА
Тренер «Аталанты» объяснил, почему Миранчук не играет
ВЧЕРА В 08:46
  • Первый региональный дивизион – любительская испанская лига, пятая ступень в иерархии футбольных турниров страны.
  • В соревновании 37 групп и более 600 команд.

Роналду ядерно вернулся после COVID-19: потратил 3 минуты на гол, сделал дубль с пенальти паненкой

Чемпионат Испании
Азар забил 1-й мяч за 392 дня. Что не так с Эденом?
ВЧЕРА В 21:33
Чемпионат Англии
Ламела играет в бутсах из 2012 года. Говорит, что из-за проблем с ногой, но это просто сантименты
ЧЕРЕЗ ЧАС