Женский футбол и в 21 веке пока еще сильно уступает мужскому по уровню развития, а полвека назад во многих странах его не существовало вовсе. Например, женская сборная Новой Зеландии появилась только в 1975 году – прародитель Кубка Азии среди женщин пригласил спортсменок из страны принять участие, и три локальные женские ассоциации из Окленда, Веллингтона и Кентербери спешно создали национальную команду.

Дебют получился запоминающимся – команда выиграла все четыре матча турнира из шести стран. В полуфинале была повержена Австралия, в матче за титул – Тайланд. По возвращению домой в аэропорту команду ждали представители прессы, телевидения и радио, девушки стали национальными героями и получили должное признание. С 1976 года в стране начали проводить ежегодный национальный турнир, а в каждом регионе появилась своя женская футбольная ассоциация.

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Успех достался непросто. Капитан первой сборной Новой Зеландии Барбара Кокс рассказала ФИФА, на какие жертвы футболисткам пришлось пойти ради поездки в Гонконг в 1975-м. «Нашей первой задачей было собрать деньги. Был один метод – просто заходишь в паб и говоришь: «20 центов за поцелуй». Некоторые из нас буквально ходили по улице с коробкой и просили: «Не могли бы вы пожертвовать немного денег?» Четверо из нас так зарабатывали.

Тогда было не слишком много возможностей собрать достаточно денег. Мы даже мыли машины. Правительство подкинуло немного, но каждый из нас должен был заплатить по 100 долларов. Первое, что я сделала, когда мы прилетели в Гонконг на турнир – купила бутсы. Производители не считали, что женщины играют в футбол, поэтому, если у вас был небольшой размер, приходилось играть в детской обуви. Нам все время приходилось играть в новой паре, такое сложно представить сейчас», – вспомнила Кокс.

Женская сборная Новой Зеландии в XXI веке не пропускает крупные международные турниры – мужчины выходят на серьезные соревнования намного реже. В 2023 году страна примет женский футбольный ЧМ, и это идеальный показатель прогресса, которого страна добилась в этой сфере за 45 лет. У футболисток больше нет нужды целоваться за деньги – все благодаря Барбаре Кокс и другим смелым дамам, которые полвека назад преодолели все трудности и дали толчок развитию спорта.

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