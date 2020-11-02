Криштиану Роналду вылечился от короны и вышел на поле во втором тайме матча против «Специи». Он так изголодался без футбола, что сделал дубль за 17 минут. Возможно, вскоре португальцу снова придется вернуться на Мадейру и развлекать подписчиков только за счет контента из качалки – COVID-19 вернулся на континент и постепенно замораживает страны.

Во Франции с 30 октября ввели общенациональный карантин. Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении сообщил, что всем необходимо сидеть по домам как минимум до 1 декабря. «Как и весной, выходить из дома можно будет только для походов на работу, к врачу или к родственнику, который нуждается в помощи. Можно будет сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома», – рассказал французский лидер.

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Ограничения затронули и футбол. Женский и мужской турниры Кубка Франции приостановлены до зимы. Федерация футбола Франции поставила на паузу и весь любительский футбол. Три высших дивизиона у мужчин и топовая женская лига пока продолжаются, как и международные матчи. Главная критерий отсева – частота тестирования на ковид: государство спокойно за спортсменов, которых проверяют регулярно.

Неймар, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Спортсменам топ-уровня будет разрешено тренироваться. А следственно разрешено и участвовать в соревнованиях, потому что поездки по работе разрешены», – сообщила Роксана Марасиняню, министр спорта страны.

Ограничения вернулись и в Германию. Со 2 ноября закрываются рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны. До футбола тоже добрались – как минимум до декабря команды Бундеслиги сворачивают планы по поэтапному возвращению фанатов на трибуны. Перед сезоном немецким клубам разрешили вернуть до 20% болельщиков в случае одобрения от местных органов здравоохранения, теперь все вернулось к полному запрету.

В Великобритании с 6 ноября введут ограничения, аналогичные весенним – исключения сделают только для образовательных учреждений. Премьер-лига пока жива, и о приостановке речи не идет. Борис Джонсон лично подтвердил, что АПЛ будет продолжаться в штатном режиме, но что будет с дивизионами ниже – непонятно. Еще одна остановка может закончиться для многих команд ликвидацией, потому что уже после первой волны они были на грани банкротства.

Пока тотальное тестирование оберегает ведущие турниры от закрытия. Проблема в том, что даже в топовых лигах коронавирус процветает, и в отдельных командах регулярно начинаются локальные эпидемии – «Наполи» просто не приехал на матч с «Ювентусом», «Лацио» готовится к поездке в Петербург без половины лидеров, украинские гранды играют против испанских в усеченном составе. Рано бить тревогу, но общая тенденция настораживает – COVID вернулся и угрожает любимой игре с новой силой.

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