В сборной России несколько новых имен относительно последней международной паузы. Вот полная заявка на матчи с Турцией, Сербией и Молдовой.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).
Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
Черчесов определил резервный список – игроки могут пополнить основную команду при необходимости.
Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).
Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»).
- 12 ноября национальная команда проведет товарищеский матч с Молдовой.
- В Лиге наций сборная России 15 ноября сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в гостях с командой Сербии.