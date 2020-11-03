Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис признан самым дорогим футболистом, не достигшим 21-летнего возраста.

Исследование провел CIES Football Observatory, в список включены игроки топ-5 лиг Европы.

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1. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 180 млн евро

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 125,6

3. Ансу Фати («Барселона») – 122,7

4. Эрлинг Холанн («Боруссия» Д) – 120,3

5. Мэйсон Гринвуд («МЮ») – 115,3

6. Ферран Торрес («Ман Сити») – 106

7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8

8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1

9. Фил Фоден («Ман Сити») – 70,3

10. Родриго («Реал») – 69,9

В топ-10 не попали Винисиус Жуниор, Такефуса Кубо и лидер «Ренна», 17-летний Эдуардо Камавинга.

  • 20-летний Дэвис за 2 года в «Баварии» дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии, а в сезоне-2019/20 стал победетелем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
  • Джейдон Санчо летом мог перейти из «Боруссии» в «МЮ», но англичане отказались заплатить за него свыше 125 млн евро.

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