Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис признан самым дорогим футболистом, не достигшим 21-летнего возраста.
Исследование провел CIES Football Observatory, в список включены игроки топ-5 лиг Европы.
1. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 180 млн евро
2. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 125,6
3. Ансу Фати («Барселона») – 122,7
4. Эрлинг Холанн («Боруссия» Д) – 120,3
5. Мэйсон Гринвуд («МЮ») – 115,3
6. Ферран Торрес («Ман Сити») – 106
7. Букайо Сака («Арсенал») – 95,8
8. Деян Кулусевски («Ювентус») – 75,1
9. Фил Фоден («Ман Сити») – 70,3
10. Родриго («Реал») – 69,9
В топ-10 не попали Винисиус Жуниор, Такефуса Кубо и лидер «Ренна», 17-летний Эдуардо Камавинга.
- 20-летний Дэвис за 2 года в «Баварии» дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии, а в сезоне-2019/20 стал победетелем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
- Джейдон Санчо летом мог перейти из «Боруссии» в «МЮ», но англичане отказались заплатить за него свыше 125 млн евро.