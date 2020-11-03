Ютьюб-блогер Евгений Савин выложил в инстаграм отрывок матча ПФЛ между «Челябинском» и «Ладой Тольятти». На видео вингер гостей Дмитрий Чеповский вбегает в штрафную и падает после контакта с оппонентом. Савин предложил подписчикам решить, было ли нарушение и стоило ли назначить пенальти – а заодно объяснил, что вообще хайлайт из третьего дивизиона делает у него в инсте.

Чеповский – герой одного из видео на канале КраСава. Дмитрий вырос в детдоме, и футбольная карьера – его главная надежда на благополучное будущее. Ролик с участием парня из Владивостока набрал более миллиона просмотров, и игрока взяли на просмотр в «Акрон» из ФНЛ. Сезон-2020/21 он проводит в аренде в клубе из Тольятти, и пока у команды все идет не очень здорово: после 12 туров «Лада» идет на последнем месте в группе и набрала всего три очка.

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«Команда – полное дерьмище (во многом из-за тухлого менеджмента), но сам Димас обрастает скиллами и мастерством», – подписал пост Савин. В комментариях слова блогера не оценили. Жека старательно создает образ доброго и позитивного парня, поэтому подписчики немного не поняли критику от бывшего игрока «Крыльев». Если открыть состав клуба на Transfermarkt, можно понять, почему дела у команды идут настолько плохо – в составе всего один игрок старше 22 лет.

Савин – самый один из популярнейших футбольных ютьюб-блогеров России, поэтому юные футболисты «Лады» очень быстро узнали, что о них думает Евгений. Eurosport в комментариях предположил, что игрокам должно быть обидно читать такое, и спортсмены подтвердили. «Дизлайк и отписка!» – ответил Богдан Верещак, нападающий тольяттинцев. Одноклубники выразили солидарность. Вратарь Роман Вонотков, защитники Даниил Ахметов, Владислав Никонов, Дмитрий Дмитриев и Андрей Дуборовин, полузащитник Даниил Кашмин, форвард Никита Ярославкин – все поставили лайк страйкеру.

История очень некрасивая хотя бы потому, что парни рубятся в суровой ПФЛ со взрослыми мужиками в тех условиях, которые у них есть, и называть их «дерьмищем» не слишком этично, особенно медийной персоне и кумиру многих молодых игроков. «Ты сначала узнай про политику и финансирование клуба», – написал игрок «Лады» Кашмин в споре с одним из подписчиков Савы.

А больше всего жалко Чеповского, чью карьеру Савин раскрутил, а теперь рискует сам же ее прикончить. Дмитрий играет в команде сверстников и пока не очень помогает клубу подняться со дна таблицы – вряд ли вингера объективно стоит выделять на фоне остальных футболистов только потому, что его история успеха стала возможной благодаря участию блоге. Хочется надеяться, что негатив раздевалки «Лады» в адрес Савы не испортит отношения парня с партнерами.

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