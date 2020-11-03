Перед встречей испанская команда опубликовала на сайте заявку соперника – в ней нашлось несколько странностей. Почему-то вместо Антона Миранчука «индейцы» представили его брата Алексея из «Аталанты». Защитник Соломон Кверквелия еще в августе ушел в аренду в «Ротор», но в испанской столице не в курсе. Почему-то не нашлось места нападающему Зе Луишу, приобретенному у «Порту».