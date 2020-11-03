«Локомотив» играет с «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Перед встречей испанская команда опубликовала на сайте заявку соперника – в ней нашлось несколько странностей. Почему-то вместо Антона Миранчука «индейцы» представили его брата Алексея из «Аталанты». Защитник Соломон Кверквелия еще в августе ушел в аренду в «Ротор», но в испанской столице не в курсе. Почему-то не нашлось места нападающему Зе Луишу, приобретенному у «Порту».
Самый крутой ляп – как испанцы представили 20-летнего защитника команды Артура Черного. Похоже, работники клуба просто забили состав железнодорожников в переводчик, потому что в заявку футболист вошел под именем Arthur Negro (на испанском negro – значит черный). Англоязычный твиттер «Локомотива» подметил оплошность коллег и порекомендовал им больше не пользоваться гугл-транслейтом. Фамилию Артура на сайте уже заменили, но остальные ошибки исправлять почему-то не спешат.
- После первого тайма счет равный – 1:1.
- Следующий матч в Лиге чемпионов «Локомотив» проведет в гостях у «Атлетико» 25 ноября.