Легендарный аргентинец Диего Марадона готовится к серьезной операции из-за субдуральной гематомы.

Марадона был госпитализирован вечером 2 ноября из-за анемии и обезвоживания. Как сообщил лечащий врач, состояние 60-летнего мужчины улучшилось, но все же ему необходимо хирургическое вмешательство. Легенду перевезли из госпиталя в Ла-Плате в столицу и сделали томографию головного мозга, которая выявила наличие скопления крови. Субдуральная гематома – сгусток крови, который часто образуется в результате травмы головы. Он может оказывать давление на мозг.

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Как сообщает Sky Sports со ссылкой на врача Марадоны, это относительно рутинная процедура, и жизни Диего ничто не угрожает. «Мы собираемся прооперировать его сегодня. Он в сознании, он все понимает и согласен на хирургическое вмешательство», – цитирует медика источник.

Десятки фанатов собрались у больницы с флагами и плакаты со словами поддержки, в ожидании новостей о здоровье Марадоны.

Марадона – главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».

В последний раз он появлялся на публике 30 октября в день своего 60-летия перед матчем против «Патронато».

Ему подарили мемориальную табличку и торт, но он покинул арену еще до начала матча. Свидетели отмечали, что он выглядел нездоровым и слабым.

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