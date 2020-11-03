Легендарный аргентинец Диего Марадона готовится к серьезной операции из-за субдуральной гематомы.
Марадона был госпитализирован вечером 2 ноября из-за анемии и обезвоживания. Как сообщил лечащий врач, состояние 60-летнего мужчины улучшилось, но все же ему необходимо хирургическое вмешательство. Легенду перевезли из госпиталя в Ла-Плате в столицу и сделали томографию головного мозга, которая выявила наличие скопления крови. Субдуральная гематома – сгусток крови, который часто образуется в результате травмы головы. Он может оказывать давление на мозг.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на врача Марадоны, это относительно рутинная процедура, и жизни Диего ничто не угрожает. «Мы собираемся прооперировать его сегодня. Он в сознании, он все понимает и согласен на хирургическое вмешательство», – цитирует медика источник.
Десятки фанатов собрались у больницы с флагами и плакаты со словами поддержки, в ожидании новостей о здоровье Марадоны.
- Марадона – главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».
- В последний раз он появлялся на публике 30 октября в день своего 60-летия перед матчем против «Патронато».
- Ему подарили мемориальную табличку и торт, но он покинул арену еще до начала матча. Свидетели отмечали, что он выглядел нездоровым и слабым.