Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона успешно перенес операцию в связи с субдуральной гематомой. Об этом сообщил врач Марадоны Леопольдо Луке.
Ранее стало известно, что Марадона был госпитализирован с признаками анемии и обезвоживания, после обследования в его мозге была обнаружена гематома.
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«Операция длилась полтора часа, все прошло хорошо, – приводит слова Луке ТАСС. – Теперь он останется под наблюдением, а позже мы посмотрим, как он будет себя чувствовать. Операция была важным этапом лечения, но отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться».
- 30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. Он работает главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе Диего был изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом.
- Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Ньюэллс Олд Бойз», «Барселону», «Севилью» и «Наполи», выиграл скудетто (дважды), Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.
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