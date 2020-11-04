Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона успешно перенес операцию в связи с субдуральной гематомой. Об этом сообщил врач Марадоны Леопольдо Луке.

Ранее стало известно, что Марадона был госпитализирован с признаками анемии и обезвоживания, после обследования в его мозге была обнаружена гематома.

Футбол Марадона: «Доверяю Путину. Уверен, скоро у вас появится вакцина» 31/10/2020 В 19:19

«Операция длилась полтора часа, все прошло хорошо, – приводит слова Луке ТАСС. – Теперь он останется под наблюдением, а позже мы посмотрим, как он будет себя чувствовать. Операция была важным этапом лечения, но отек уже прошел, поэтому Марадона сможет поправиться».

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. Он работает главным тренером аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». На прошлой неделе Диего был изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Ньюэллс Олд Бойз», «Барселону», «Севилью» и «Наполи», выиграл скудетто (дважды), Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.

Примера "А" Марадона в 90-х мог стать играющим тренером «Уралана». Вот что помешало 05/10/2020 В 15:19