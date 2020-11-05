Мари Сиело Пахарес, звезда испанского телевидения и дочь легендарного испанского актера Андреса Пахареса, выпустила книгу «Memoirs of a Whore» («Воспоминания шлюхи»), где рассказала о романе с неназванным футболистом из Португалии.
Мари утверждает, что никогда не назовет имя этого футболиста, потому что ее слова могли бы испортить ему жизнь. «Однажды на рассвете он решил, что нам уже пора отправиться в постель. Когда он наконец снял трусы... у него, без сомнения, был самый маленький микропенис, который я когда-либо видела. Если бы мне пришлось мастурбировать его, то мне бы понадобились пинцет, микроскоп и GPS.
У нас были непродолжительные интимные отношения. У него были впечатляющие спина и пресс, но, когда он снял трусы, я сказала: «Пока!» Это (пенис футболиста – Eurosport) было похоже на маленького червя, затерянного в тропических лесах Амазонки. Могу сказать только, что он был иностранцем и был очень красив», – цитирует Пахарес Daily Star.
- Согласно воспоминаниям, озвученным Мари в книге, она также успела поработать актрисой фильмов для взрослых.