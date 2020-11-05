Мари утверждает, что никогда не назовет имя этого футболиста, потому что ее слова могли бы испортить ему жизнь. «Однажды на рассвете он решил, что нам уже пора отправиться в постель. Когда он наконец снял трусы... у него, без сомнения, был самый маленький микропенис, который я когда-либо видела. Если бы мне пришлось мастурбировать его, то мне бы понадобились пинцет, микроскоп и GPS.