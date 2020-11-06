Что случилось?

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в очередной раз наступил на знакомые грабли. В начале ноября английские медиа бахнули новостью – валлийца арестовали за избиение подружки Кейт Гревилл. В полиции сообщили, что женщина получила лишь небольшие травмы и не нуждалась в госпитализации. Самого Гиггза отпустили под залог до завершения расследования, но история может иметь для него гораздо более серьезные последствия.

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Почти сразу на инцидент отреагировал работодатель экс-игрока. Сборная Уэльса отменила пресс-конференцию, на которой местная Футбольная ассоциация должна была огласить состав на ближайшие матчи. Как выяснилось, местные футбольные боссы отправили Гиггза отдыхать. Пока только временно, к товарищескому матчу с американцами и играм Лиги наций с Ирландией и Финляндией команду будет готовить ассистент Райана Роберт Пейдж.

Почему Гиггз распустил руки?

Как сообщает The Sun, Гревилл закатила скандал из-за того, что заподозрила Райана в измене с двумя гламурными дамами. 36-летняя Кейт обнаружила на планшете тренера переписки, в которых он флиртовал с двумя девушками. Дама взбесилась и устроила серьезную ссору, в ходе которой Гиггз распустил руки.

Райан Гиггз Фото: Getty Images

«Она знает, кому писал Райан. Одна работает в Лондоне и пиарит известного футболиста, другая – модель из Чешира. Обе моложе Гиггза и очень очаровательны. Пара поссорилась, вернувшись с вечеринки. Между ними все не очень хорошо уже продолжительное время», – рассказал The Sun источник, близкий к ситуации.

Что будет дальше?

Гиггз отрицает обвинения в нападении и сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Неизвестно, чем все обернется для валлийца, даже если обвинения в побоях будут сняты. В Британии очень серьезно относятся к подобным вещам, а у Райана и без того богатая история секс-скандалов: в 2017 году легенда «МЮ» после десяти лет брака развелся со Стейси Кук, от которой у него двое детей.

Вскрылось, что Гиггз восемь лет изменял супруге с женой своего брата Родри Наташей. В результате скандала от экс-игрока отвернулись все члены семьи. Когда Райан получил работу в сборной, его отец заявил, что не может «заставить себя произнести имя сына», настолько ему стыдно. В Уэльсе историю забыли, но в свете последних событий могут припомнить.

На островах скандалы вне поля никогда не заканчиваются для участников хорошо в плане влияния на профессиональную карьеру. Терри лишили капитанской повязки в Англии из-за обвинений в расистских высказываниях в адрес брата Рио Фердинанда Антона. Харри Магуайр попал в греческую тюрьму за пьяную драку на Миконосе и остался без матчей за сборную. Время покажет, но отстранение Гиггза от национальной команды может не ограничиться тремя матчами.

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