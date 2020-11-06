Сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова нашли мертвым в Черном море недалеко от побережья Сочи.
31-летний предприниматель вышел из отеля на прогулку в ночь на 1 ноября и больше не выходил на связь. Как сообщает РБК со ссылкой на другого сооснователя Skillbox Сергея Попкова, Коропов поехал на море отдохнуть на выходные и стабильно отвечал на сообщения до ночи пропажи. «Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно», – цитирует Попкова источник.
6 ноября поисковая группа нашла тело Игоря в море в 300 метрах от берега. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственный комитет Кубани, на теле Коропова не нашли следов насилия.
На платформе Skillbox преподает известный спортивный журналист Василий Уткин. Он указан одним из преподавателей на курсе по созданию спортивного контента.
- В 2020 году Коропов вошел в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Предприниматели» по версии Forbes.
- По прогнозам основателей Skillbox, к 2021 году выручка компании достигнет пяти миллиардов рублей.