31-летний предприниматель вышел из отеля на прогулку в ночь на 1 ноября и больше не выходил на связь. Как сообщает РБК со ссылкой на другого сооснователя Skillbox Сергея Попкова, Коропов поехал на море отдохнуть на выходные и стабильно отвечал на сообщения до ночи пропажи. «Явных недоброжелателей у Игоря не было, все это очень необычно», – цитирует Попкова источник.