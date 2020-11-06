«Я большой фанат ВАР. В течение карьеры я часто страдал из-за несправедливых решений судей. Просто проиграть матч – это уже тяжело. Но еще тяжелее проигрывать из-за неправильных решений. Число судейских ошибок нужно уменьшать.

На мой взгляд, тот самый гол Марадоны – это не рука Бога, а рука дьявола. Существуй в те времена ВАР, его гол не засчитали бы. Люди гордятся тем, что им удалось обмануть судей, а это неправильный пример для детей», – цитирует Венгера The Sun.