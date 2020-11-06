Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какие преимущества дает футболу технология ВАР.
«Я большой фанат ВАР. В течение карьеры я часто страдал из-за несправедливых решений судей. Просто проиграть матч – это уже тяжело. Но еще тяжелее проигрывать из-за неправильных решений. Число судейских ошибок нужно уменьшать.
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На мой взгляд, тот самый гол Марадоны – это не рука Бога, а рука дьявола. Существуй в те времена ВАР, его гол не засчитали бы. Люди гордятся тем, что им удалось обмануть судей, а это неправильный пример для детей», – цитирует Венгера The Sun.
- Диего Марадона, выступая за сборную Аргентины, забил рукой в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира-1986. Аргентина победила со счетом 2:1, прошла дальше и в итоге выиграла турнир.
- Венгер тренировал «Арсенал» в 1996-2018 гг. и выиграл три чемпионата Англии.
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