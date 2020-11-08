Первая ракетка России Даниил Медведев, вышедший в финал «Мастерса» в Париже, рассказал о встрече с топ-футболистом, ради которого он нарушил свое правило – никогда и ни у кого не просить о селфи.

«Обычно я этого не делал, даже когда не был знаменит. Помню, в прошлом году, когда отдыхал на Миконосе, я увидел там Кевина де Брёйне. У меня есть друг, который очень похож на него. Просто одно лицо. В Европе его иногда просят о селфи. Я подумал: «Мне нужно сфотографироваться с Кевином для моего друга».

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Это забавная история, потому что моя жена пошла в магазин в центре Миконоса. Я видел, как много людей проходили мимо, немного взволнованные, и я подумал: «Почему вдруг появились люди?» И тут из магазина, где мы были, вышел Де Брёйне. Все начали говорить: «Селфи, селфи». Я подумал: «Я должен это сделать, хотя мне это и не по душе». Подошел и почувствовал себя таким глупым, потому что… я был немного взволнован. Хотел сказать: «Боже мой, мой друг выглядит в точности как ты!»

Но он не знал, кем я был, и как теннисист я знаю, что когда люди начинают говорить с тобой о своей жизни, это кажется немного странным. Вы думаете: «Мы же не лучшие друзья». Поэтому я сказал себе: «Ничего не говори». Я просто попросил: «Кевин, можно мне сделать селфи?» Сделал селфи, вот и все», – цитирует Медведева Sportbox.ru.

Медведев занимает 5-е место в рейтинге ATP, но с новой недели он обойдет Роджера Федерера и станет 4-м.

В 2020-м Даниил не выиграл ни одного титула, в Париже он впервые в сезоне сыграет финал.

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