Экс-страйкер стал специальным советником президента африканской футбольной федерации Ахмада Ахмада через несколько месяцев после завершения карьеры, поэтому большую часть времени проводит на африканском континенте. 8 ноября Это'О возвращался со свадьбы друга и попал в аварию на дороге Нконгсамба – Дуала в Камеруне. Как сообщает France Football, в автомобиль футбольной легенды въехал рейсовый автобус.