Бывший футболист Самюэль Это'О попал в серьезное ДТП на родине в Камеруне.
Экс-страйкер стал специальным советником президента африканской футбольной федерации Ахмада Ахмада через несколько месяцев после завершения карьеры, поэтому большую часть времени проводит на африканском континенте. 8 ноября Это'О возвращался со свадьбы друга и попал в аварию на дороге Нконгсамба – Дуала в Камеруне. Как сообщает France Football, в автомобиль футбольной легенды въехал рейсовый автобус.
Последствия ДТП выглядят жутко – тачка Самюэля очень серьезно повреждена. Самого Это'О доставили в больницу. По информации источника, его состояние стабильно, жизни экс-игрока «Анжи» ничто не угрожает.
- Это’О завершил карьеру в сентябре 2019 года.
- Он лучший бомбардир в истории сборной Камеруна – на его счету 56 голов в 118 матчах.