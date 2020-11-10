В 2021 году ФИФА введет несколько правил, которые ограничат возможности футбольных агентов и сумму их комиссии от сделок.
Mundo Deportivo сообщает, что обновления вступят в сентябре 2021 года. Вот что изменится:
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- ФИФА будет разглашать данные о комиссии для агентов, полученной от клиента за каждый трансфер.
- Если после окончательных переговоров ситуация не изменится, агенту достанется комиссия не более 10 процентов от сделки.
- Родственники футболистов не смогут быть их агентами, не имея лицензии ФИФА.
- Клубы и руководители клубов не смогут иметь доли в футбольных агентствах – это ведет к конфликту интересов с точки зрения ФИФА.
В целом изменения направлены на то, чтобы сделать работу агентов более прозрачной. Планируется, что новые правила прекратят тройное представительство, когда один и тот же агент представляет футболиста и оба его клуба – нынешний и будущий.
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