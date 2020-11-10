В 2021 году ФИФА введет несколько правил, которые ограничат возможности футбольных агентов и сумму их комиссии от сделок.

Mundo Deportivo сообщает, что обновления вступят в сентябре 2021 года. Вот что изменится:

В целом изменения направлены на то, чтобы сделать работу агентов более прозрачной. Планируется, что новые правила прекратят тройное представительство, когда один и тот же агент представляет футболиста и оба его клуба – нынешний и будущий.