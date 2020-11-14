Первая ракетка мира Новак Джокович выложил в соцсети видео, на котором пародирует самое известное празднование Криштиану Роналду – прыжок с разведенными в стороны руками.
«Криштиану, как у меня получилось? 😂», – спросил у португальца Новак. Криш отреагировал: «Неплохо, брат 🤔😅».
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Роналду не вернется в «МЮ» (Manchester Evening News)
- Новак Джокович выступит на Итоговом турнире в Лондоне. Он попал в группу «Лондон-2020», где сразится с Медведевым, Зверевым и Шварцманом.
- За 2020-й серб выиграл четыре турнира, в том числе Australian Open.
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