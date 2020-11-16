«Мы на опасной почве из-за наших тайн и лжи. Они определяют нас. Когда правда оскорбляет, мы лжем, лжем, пока не забываем, что правда есть. Но она есть. Каждая наша ложь превращается в долг правде. И рано или поздно долг нужно оплачивать… Вот почему взрывается ядро реактора», – говорит профессор Легасов в кульминации сериала «Чернобыль». То же самое можно сказать про ситуацию, из-за которой советские граждане лишились главного спортивного фестиваля мира.

После Олимпиады-80 СССР остался с огромными убытками. Доход страны составил 744,8 млн рублей, хотя в строительство государство вложило вдвое больше. Чтобы отбить затраты, чиновники придумали дерзкий план: докинуть еще немного кэша и привести в страну чемпионат мира-1990.

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Олимпиада-80 Фото: Other Agency

«Руководство Международной федерации футбола обращалось к нам, чтобы чемпионат мира по футболу 1990 года прошел в СССР. В нашей стране хорошая материальная база: 11 стадионов на 40 тысяч человек, 5 стадионов на 60 тысяч, в городах Москве и Ленинграде стадионы имеют от 80 до 100 тысяч посадочных мест. На организационные цели необходимо 15 миллионов рублей и еще 22 миллиона потребуется на реконструкцию стадионов», – утверждал председатель Комитета по физкультуре и спорту Марат Грамов на заседании под руководством секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. В реальности денег требовалось гораздо больше – например, расходы на стройку Олимпиады-80 выросли с заявленных 365 млн рублей до почти полутора миллиардов. Но и доход вышел бы куда солиднее – Игры в Москве прошли с бойкотом, а ЧМ уже ничего не сдерживало.

К финальному голосованию исполкома ФИФА в 1984-м подошли так же Италия, Англия и Греция. Но британцы столкнулись с экономическим кризисом, забастовкой шахтеров, внутренней борьбой Маргарет Тэтчер – Англия сняла заявку. Греция не подошла под требования ФИФА, и организация отклонила кандидатуру эллинов. Остались Италия, которая уже проводила ЧМ, и СССР – в соцстранах главного спортивного ивента еще не было.

Вагиз Хидиятуллин и Роже Милла ссорятся, СССР – Камерун на ЧМ-1990 Фото: Getty Images

У СССР были высокие шансы на победу. Во-первых, глава организации бразилец Жоао Авеланж был фанатом социализма и близко дружил с президентом Федерации футбола СССР Валентином Гранаткиным, а позже и Вячеславом Колосковым. Во-вторых, СССР уже получил право на молодежный чемпионат мира 1984-го, что считалось репетицией взрослого ЧМ. Генпрогон прошел роскошно: на матчи молодежек Англии и Парагвая в Баку собралось 40 тысяч человек, на полуфинал Бразилии и Нигерии – более 50к. В январе того же 84-го Авеланж даже приехал в СССР и прокатился по стадионам, чтобы лично оценить инфраструктуру. А в апреле Совет министров страны отправил в ФИФА письмо с гарантиями правительства по заявке СССР. Чемпионат мира должен был стать флагманским проектом огромной страны, который не только принесет выгоду, но и позволит покачать инфраструктуру городов, сблизит жителей соцблока с западными гостями. Эффект чемпионата мира мог сказаться на перестройке и в перспективе предотвратить развал Союза. Но вместо погони за пользой для страны, ее руководство решило разбомбить Воронеж.

Имидж для лидеров Советского Союза всегда был важнее денег, здравого смысла и возможных перспектив. В мае 1984 года в советских газетах публиковали жалобы НОК на организаторов Олимпиады в Лос-Анджелесе – якобы американцы делают все, чтобы советские спортсмены не участвовали в Играх. В Штатах будто бы разжигаются шовинистские настроения, нагнетается антисоветская истерия. А это значит, что спортсмены и делегаты окажутся в большой опасности и ехать на ОИ-1984 никак нельзя. Хотя отказ от участия не форсировался как прямой ответ на бойкот Игр в Москве, эти события были напрямую связаны. СССР бойкотировал американскую Олимпиаду из обиды и принципа.

Сергей Алейников в матче СССР и Румынии на ЧМ-1990 Фото: Getty Images

Чиновники не ожидали, что эта глупость скажется на голосовании за чемпионат мира. Президент ФИФА Авеланж примчался в Москву умолять чиновников допустить спортсменов до Игр-84. Бразилец просил отправить в Штаты хотя бы футбольную сборную, чтобы у ФИФА было за что зацепиться при голосовании. Ему отказали.

«Вы бы видели, как голосовали участники пленума! После слов Марата Грамова: «Кто за то, чтобы не участвовать в Играх?», я посмотрел в зал. Все подняли руки, но опустили лица. Стыдно было. Мы ощущали себя преступниками. В первую очередь перед спортсменами, которые собственное здоровье положили на то, чтобы отобраться на эту Олимпиаду», – вспоминал заместитель председателя Спорткомитета СССР Анатолий Колесов о решении, принятом 8 мая 1984-го.

Через 11 дней Вячеслав Колосков отправился на конгресс ФИФА в Цюрих, чтобы представить заявку СССР. Итальянская делегация полчаса расписывала преимущества своей страны как возможного хозяина чемпионата мира-1990. Колосков выступал пять минут. В результате Италия получила 11 голосов, а СССР, даже при явном сливе заявки, набрал пять.

Диего Марадона в матче против СССР на Чемпионате мира-1990 Фото: Getty Images

В начале 80-х советские газеты ни слова не писали о том, что страна претендует на чемпионат мира. И когда заявка отошла Италии, «Советский спорт» выпустил заметку из одного предложения: «Исполнительный комитет Международной федерации футбола, заседавший в Цюрихе, решил, что чемпионат мира 1990 года состоится в Италии». Власть даже не указала, что СССР претендовал на этот же турнир, который страна не получила исключительно из-за бестолковости ее руководителей.

Спустя годы Вячеслав Колосков делал вид, что вообще не помнит дня, когда СССР лишился величайшего турнира планеты: «У меня ничего в памяти не осталось. У нас и опыта никакого не было, и мы толком знать не знали, как этим надо заниматься. Подали заявку, а потом ее надо было подтвердить, и мы, уже более или менее осознав, во что ввязались, подтверждать не стали. Даже заявочного комитета, по-моему, не создали. Видимо, не получили разрешения соответствующей инстанции, то есть ЦК КПСС, от которого тогда зависело все». Возможно, Вячеслав Иванович просто делает вид, что не помнит, как ездил в Цюрих, что заявку подтверждали, а ЦК КПСС одобрял чемпионат мира в СССР, по той же причине, по которой участники пленума стыдливо опускали лица, голосуя за бойкот Игр-1984.

На чемпионате мира-1990 в Италии сборная СССР провалилась. Команда проиграла Румынии и Аргентине с одинаковым счетом 0:2 и разгромила Камерун (4:0). СССР занял последнее место в группе, из которой выходило три команды. Это было последнее выступление Советского Союза на международных турнирах.

Вячеслав Колосков и Зепп Блаттер Фото: Imago

Ложь ради имиджа – всегда был любимым приемом в России. Из-за него произошли Чернобыль, расстрел рабочих в Новочеркасске, давка из-за жвачки в Сокольниках и другие ужасающие катастрофы. Мы лжем, чтобы сохранить лицо, но не замечаем, что король голый. Мы готовы жить впроголодь назло сытому западу. В 2018-м Россия провела роскошный чемпионат мира. Но страна могла не ждать 30 лет, если бы в 1984-м не пришлось врать ради имиджа.

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