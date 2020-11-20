«Конечно, лично для Льюиса седьмой чемпионский титул в «Формуле-1» – огромное достижение. Но на лучшей машине можно позволить себе несколько ошибок и все равно выиграть. Это как ехать, курить сигару и рулить одной рукой. Так что сложно сказать, насколько он великий спортсмен, – сказал О’Салливан в интервью Daily Star. – Я смотрю многие виды спорта и всегда обращаю внимание на то, насколько равные условия в соревновании. Если машина на секунду быстрее остальных, то все что остается сделать – опередить напарника по команде. А Боттас, кажется, вполне доволен ролью второй скрипки.