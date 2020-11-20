Бывший нападающий «Зенита» Сергей Корниленко рассказал, как целительница баба Люба помогла сборной Беларуси обыграть Францию в рамках отбора на Евро-2012.

– Вы вспомнили победу на «Стад де Франс». Виталий Кутузов уверял, что вашей команде тогда помогла какая-то целительница.

Чемпионат России Бывший игрок «Зенита», «Рубина» и «Крыльев» Корниленко завершил карьеру 10/07/2019 В 17:07

– Зовут ее баба Люба. Живет в Минске. В свое время у Кутузова возникли серьезные проблемы с ахиллами — вылечила. Юру Жевнова тоже в норму привела. Да и я к бабе Любе разок обращался, когда была небольшая травма. Но Виталик и Юра с ней плотно общались. За день до матча Кутузов позвонил ей, спросил: «Как нам Францию обыграть?» В ответ услышал: «Пусть Жевнов за несколько минут до стартового свистка сядет на корточки, а остальные его обнимут». Ребята так и сделали.

– А вы где были?

– На скамейке. Еще подумал: «Что за показуха?» Но сработало! Французы кучу моментов не реализовали. А мы во втором тайме подловили их на контратаке. Слава Глеб протащил мяч по флангу, покатил Кисляку, и тот ка-а-к дал в «девятку». В конце отбились. 1:0 и закончили.

– Верите, что целительница действительно помогла?

– Наверное, чудеса бывают. Но чем старше становишься, тем меньше в это веришь, – цитирует 37-летнего Корниленко «Спорт-Экспресс».

Белорусы обыграли французов в сентябре 2010 года со счетом 1:0, матч состоялся на «Стад де Франс».

Корниленко завершил карьеру в 2019 году в «Крыльях Советов».

Футбол Аршавин, Кассано, Карвалью и еще 19 известных игроков, которые стоят дешевле, чем фотка картошки 28/01/2016 В 14:40