Защитник сборной ЮАР Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.
Трагедия произошла в провинции Квазулу-Натал, футболист скончался на месте. Его девушка в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает телеканал eNCA.
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- С сентября Нгцонгца находился без клуба. На протяжении карьеры он представлял южноафриканские «Форчун» и «Мамелоди Санудаунз», бельгийский «Генк» и французский «Труа».
- В составе сборной ЮАР игрок провел 52 матча.
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