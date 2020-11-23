Защитник сборной ЮАР Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет.

Трагедия произошла в провинции Квазулу-Натал, футболист скончался на месте. Его девушка в данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает телеканал eNCA.