Президент Африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад отстранен от любой футбольной деятельности сроком на 5 лет.
60-летний функционер обвиняется в коррупции. На сайте ФИФА сообщается, что Ахмад «нарушил свой долг лояльности, воспользовался подарками и другими льготами, неправильно распорядился средствами и злоупотребил своим положением президента КАФ».
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Также Ахмад должен заплатить штраф в 220 тысяч долларов.
- Ахмад Ахмад руководил КАФ с 2017 года и хотел переизбраться на новый срок.
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