В России откроется горячая линия для психологической поддержки спортивных болельщиков. Проект, который носит говорящее название «Спасибо за евросезон», откроется 24 ноября в 9:00 по московскому времени.

«Специалисты всегда готовы выслушать, помочь справиться со страхами и тревогами, оказать поддержку, найти пути выхода из сложных ситуаций, связанных с эмоциями от просмотра спортивных событий», – цитирует «Советский спорт» описание стартапа.

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«В первую очередь линия «Спасибо за евросезон» будет полезна футбольным болельщикам, – рассказал операционный директор контакт-центра PIN-UP.RU Владимир Горев. – Результаты игры отечественных футболистов в последнее время не радуют. Фанаты и зрители не получают позитивные эмоции от выступления своих команд на европейских турнирах. Искренне хотим помочь всем желающим в этой ситуации. Мы сами болельщики и разделяем чувства всех, кто болеет за отечественный спорт.

При большом спросе, необходимости и в зависимости от предстоящих соревнований с участием отечественных спортсменов будет принято решение о продлении работы горячей линии. 2020 год выдался непростым во всех смыслах. Для спортивных болельщиков, к сожалению, тоже. Неизвестно, что нас ждет впереди. Надо быть готовыми».

Горячая линия будет работать с 24 ноября по 1 декабря.

Подчеркивается, что болельщиков поддержат вне зависимости от клубной принадлежности.

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