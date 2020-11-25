ФИФА выкатила списки с претендентами на премию The Best 2020.

За приз лучшему футболисту года поспорят 11 игроков, в том числе легендарные Лео Месси и Криштиану Роналду. В один список с ними попали:

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Роберт Левандовский («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба «ПСЖ»), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»/«Бавария»).

Со списком тренеров получилось интереснее. Например, в нем нашлось место Марсело Бьелсе, но нет Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля. Полностью пятерка номининтов выглядит вот так:

Марсело Бьелса («Лидс Юнайтед»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Зинедин Зидан («Реал»).

Лучшим вратарем будет признан один из топов, выступающих за гранды европейского футбола.

Алиссон Беккер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

А теперь самое сладкое. Перечислять всех номинантов на премию Пушкаша нет смысла, но стоит отметить в списке самые громкие имена. Приз за лучший гол года могут забрать Луис Суарес, Хынмин Сон или, например, бывший форвард «Марселя», а ныне страйкер «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк.

Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря.

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