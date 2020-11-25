О смерти легенды футбола Диего Марадоны сообщило издание Clarin . Журналист Мариано Веррина отметил, что аргентинец скончался дома после остановки сердца. Информацию подтвердил аргентинский телеканал TN и агент Диего Матиас Морла.

Ранее в ноябре сообщалось, что Марадона успешно перенес операцию на мозге из-за сгустка крови. В последний раз Диего появлялся на публике 30 октября в день своего 60-летия перед матчем против «Патронато».