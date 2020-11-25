О смерти легенды футбола Диего Марадоны сообщило издание Clarin. Журналист Мариано Веррина отметил, что аргентинец скончался дома после остановки сердца. Информацию подтвердил аргентинский телеканал TN и агент Диего Матиас Морла.
Ранее в ноябре сообщалось, что Марадона успешно перенес операцию на мозге из-за сгустка крови. В последний раз Диего появлялся на публике 30 октября в день своего 60-летия перед матчем против «Патронато».
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- Марадона – чемпион мира 1986 года.
- Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».
- С 2008-го по 2010-й Марадоны был главным тренером сборной Аргентины.
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