О смерти легенды футбола Диего Марадоны сообщило издание Clarin. Журналист Мариано Веррина отметил, что аргентинец скончался дома после остановки сердца. Информацию подтвердил аргентинский телеканал TN и агент Диего Матиас Морла.

Ранее в ноябре сообщалось, что Марадона успешно перенес операцию на мозге из-за сгустка крови. В последний раз Диего появлялся на публике 30 октября в день своего 60-летия перед матчем против «Патронато».

Чемпионат Украины
Ультрас «Десны» засунули директора городского стадиона в мусорку. Клуб хотят выгнать с арены
29 МИНУТ НАЗАД
  • Марадона – чемпион мира 1986 года.
  • Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».
  • С 2008-го по 2010-й Марадоны был главным тренером сборной Аргентины.

Марадона в 90-х мог стать играющим тренером «Уралана». Вот что помешало

Чемпионат России
«Сообщи, что, где и как делать в твоем городе». Карпин жестко ответил Басте
ЧАС НАЗАД
Чемпионат России
«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА разозлили слова Черчесова
2 ЧАСА НАЗАД