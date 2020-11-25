Легенда сборной Бразилии Пеле высказался о смерти Диего Марадоны, своего главного конкурента в борьбе за звание Короля футбола. Не менее легендарный аргентинец ушел из жизни 25 ноября 2020 года.

«Очень грустно терять друзей таким образом. Безусловно, однажды мы сыграем в футбол на небе», – приводит слова Пеле La Gazzetta dello Sport.

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Причиной смерти Марадоны стала остановка сердца. В начале ноября он перенес операцию на мозге, от которой восстанавливался у себя дома.

В октябре Марадоне исполнилось 60 лет, Пеле – 80.

Именно Пеле и Марадона считались величайшими футболистами в истории, до появления Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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