Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи с кончиной известного футболиста Диего Марадоны, сообщила пресс-служба главы государства.

«В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит трехдневный траур с сегодняшнего дня», – приводит«Р-Спорт» сообщение.

Футбол
«Однажды мы вместе сыграем в футбол на небе». Пеле – о смерти Марадоны
ЧЕРЕЗ ЧАС
  • Чемпион мира-1986 Марадона скончался 25 ноября. 30 октября ему исполнилось 60 лет.
  • Легендарный футболист находился в момент смерти дома, он восстанавливался после перенесенной в начале ноября операции на мозге.

Читай новости Eurosport в Viber

Футбол
Венгер: «Гол Марадоны – рука дьявола, а не Бога»
06/11/2020 В 18:35
Чемпионат Аргентины
«Отек уже прошел». Что известно о здоровье Марадоны после операции
05/11/2020 В 11:49