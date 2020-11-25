Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи с кончиной известного футболиста Диего Марадоны, сообщила пресс-служба главы государства.
«В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит трехдневный траур с сегодняшнего дня», – приводит«Р-Спорт» сообщение.
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- Чемпион мира-1986 Марадона скончался 25 ноября. 30 октября ему исполнилось 60 лет.
- Легендарный футболист находился в момент смерти дома, он восстанавливался после перенесенной в начале ноября операции на мозге.
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