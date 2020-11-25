Лучшие футболисты XXI века Лионель Месси и Криштиану Роналду посвятили посты одному из лучших футболистов XX века Диего Марадоне, который ушел из жизни 25 ноября 2020 года.

«Очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставил нас, но не канул в лету, потому что Диего вечен.

Футбол Умер Диего Марадона 2 ЧАСА НАЗАД

Я запомню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и хочу воспользоваться возможностью принести соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром», – написал Месси.

«Сегодня я прощаюсь с другом, а весь мир прощается с вечным гением. Одним из лучших в истории. Беспримерный кудесник. Он покинул нас слишком рано, но оставил нам наследие, не знающее предела, и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Ты никогда не будешь забыт», – пообещал Криштиану.

Последний матч в карьере Марадоны

Марадона в качестве тренера и Месси в качестве игрока вместе вели вперед сборную Аргентины на ЧМ-2010. Тогда «альбиселесте» остановились в четвертьфинале.

30 октября Диего исполнилось 60 лет, спустя несколько дней он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.

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