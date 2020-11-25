После великой карьеры футболиста Диего Марадона почему-то посчитал себя отличным тренером. Он обладал уникальной харизмой и внезапно получил главный шанс в жизни – место в сборной Аргентины. Но его тренерская карьера закончилась еще стремительнее, чем началась.

Попал в сборную со скандалом

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Аргентина считалась одним из главных фаворитов ЧМ-2006, но после эффектного старта «альбиселесте» уступили хозяевам турнира немцам. Хосе Пекермана тут же заменили на Альфио Басиле, который провалил старт отборочного турнира на следующий чемпионат. Федерация футбола страны вдруг поставила на Марадону.

Мнения разделились. Многие аргентинцы фанатели от Марадоны и считали его гением: все, к чему он прикасался, становилось прекрасным. Их позиционеры мыслили без эмоций и считали, что экс-футболист подсидел Басиле и надавил на руководство. Иначе, как можно доверить главную команду страны коучу, который чуть-чуть практиковался на мелких клубах и 13 лет сидел без работы.

Потребовалось всего несколько игр, чтобы понять: Марадона далеко не гений. Аргентина получила унизительные 1:6 от Боливии, проиграла Эквадору с Бразилией и приблизилась к грандиозному провалу. В последнем туре «альбиселесте» на последних минутах дожали Уругвай, а Чили помог с победой над Эквадором.

Диего Марадона: сборная Аргентины на ЧМ-2010 Фото: Getty Images

Призвал хейтеров ублажить его орально

Аргентина вскочила на четвертое место, квалифицировалась на ЧМ, и у Марадоны отлегло. Он припомнил все хейтерам и токсичным журналистам.

«Хорошо помню, что были и те, кто не верил в команду. Вас таких много. Извиняюсь перед присутствующими дами, но все хейтеры сосут и будут сосать. Черный я или белый – серым не буду никогда. Сосите! Это я обращаюсь к ним так, как они обращались ко мне».

Горячая пресс-конференция разлетелась по миру, и боссы ФИФА выступили незамедлительно: Марадону оштрафовали и дисквалифицировали на два месяца. Но вины Диего не ощущал: «Прощу прощения у матери и у всех женщин мира. Больше ни у кого».

Отказался от лидеров после вещего сна

На главный турнир в качестве тренера Марадона, конечно же, взял Месси. В 2006-м Лео было всего 19 лет, и он только начинал покорять мир: Хосе Пекерман предпочитал более опытных игроков и не представлял всю силу юниора «Барселоны».

К 2010-му Месси уже стал звездой, и аргентинцы рассчитывали, что два главных гения страны принесут долгожданный кубок. Но Марадона не был бы собой, если бы объявил предсказуемый состав. Безумец внезапно отказался от Рикельме, а еще от Камбьяссо и Дзанетти, которые за несколько недель до ЧМ выиграли с «Интером» Лигу чемпионов. Марадона объяснил это ставкой на молодежь, но при этом взял 37-летнего Мартина Палермо. А еще 30-летнего Ариэля Гарсе с опытом в три товарищеских матча.

Марио Болатти и Ариэль Гарсе, сборная Аргентины Фото: Getty Images

The Guardian писал, что Диего вызывал защитника «Колона» из-за вещего сна: легенде приснилось, что он выиграл ЧМ, а единственное запомнившееся лицо из видения принадлежало Гарсе. Болельщики раскритиковали Марадону и стебались над его любимчиком: на одном из матчей появился баннер, на котором было написано «Гарсе, привези нам альфахора [печенья, которые аргентинцы привозят из отпуска – Eurosport]».

Из ЮАР защитник, финишировавший со своим клубом лишь на 14-м месте, притащил только воспоминания. Он остался единственным полевым игроком сборной, не проведшим на поле ни минуты.

Потерпел крупнейшее поражение на ЧМ

Если перед стартом турнира журналисты закапывали Аргентину, то после группового этапа Марадона мог повторять ту самую фразу после игры с Уругваем. «Альбиселесте» вынесли в группе всех и набрали девять очков: досталось Нигерии (1:0), Южной Корее (4:1) и Греции (2:0).

После этого случилась победа над Мексикой и четвертьфинал с Германией. Именно там и должен был проявиться талант Марадоны: болельщики и эксперты рассуждали, как Диего подготовится к первому топому сопернику. Но легенда забил на тактику и рассчитывал проскочить на удачу. Тренер проигнорировал сильнейшие стороны сборной Германии, поставил на атаку и сыграл открыто – расчетливые и дисциплинированные немцы были довольны. 0:4 – крупнейшее поражение Аргентины за 36 лет на ЧМ.

Удивительно, но боссы Федерации футбола Аргентины так боялись Армандо, что умоляли его остаться. Коуч каким-то образом убедил всех в тренерском величии, но все же ушел: из-за того, что ранее уволили семь его помощников. Возможно, это был хитрый ход руководства, чтобы не навлечь критику обожателей Марадоны.

Аргентина – Германия: ЧМ-2010 Фото: Getty Images

Выгораживал Месси

Страну разочаровал не только Диего. От уже окрепшего Лео ждали подвигов, но он уехал из ЮАР с нулем голов. Звезда «Барсы» подвергся серьезной критике, и уже тогда люди начали замечать, что в клубе и сборной это два разных человека.

«На ЧМ-2010 под моим руководством выступал Лео в своей лучшей форме. Я всем говорю это. Он был невероятен. По окончании тренировки он оставался на поле для отработки ударов. Именно тогда он начал больше бить по воротам. Не потому, что я ему показал! Я только сказал: «Тебе нужно бить по центру». Теперь он забивает все время!» – защищался Диего.

А еще Марадона на полном серьезно утверждал, что его сборная была сильнее, чем команда 1986 года, выигравшая с Диего Кубок мира.

Что было дальше?

Ничего достойного, хотя в 2010-м казалось, что карьера Марадоны только началась. Ходили слухи, что аргентинца звали в сборные Португалии и Ирана, а еще в «Астон Виллу», «Блэкберн» и «Сан-Лоренсо».

Но это все осталось байками: в итоге случились два клуба из ОАЭ, второй дивизион Мексики и «Химнасия и Эсгрима». Все это сопровождалось скандалами и новостями о возобновлении наркокарьеры: казалось, что этим клубам Диего нужнее для пиара и рекламы, чем для качественного тренинга.

Два спорных года в сборной Аргентины – единственная серьезная тренерская работа Марадоны. После этого он десять лет изображал успешного коуча, хотя на самом деле закончился после 0:4 от сборной Германии.

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