Стало известно, как легендарный аргентинский футболист Диего Марадона провел последние часы жизни.
По информации TN, 60-летний экс-игрок проснулся дома в пригороде Буэнос-Айроса – там он проходил восстановление после операции. Во время завтрака он чувствовал себя плохо и был необычно бледен. В 10:30 по местному времени его осмотрел доктор, который находился в доме вместе с племянником Диего, психологом, психиатром и медбратом.
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Марадона заявил, что хочет полежать, и добавил: «Мне нехорошо». Ему вызвали скорую. Приехали шесть машин, но к прибытию врачей Диего уже не мог дышать. Реанимировать его не удалось – сердце остановилось.
- Марадона в качестве тренера и Месси в качестве игрока вместе вели вперед сборную Аргентины на ЧМ-2010. Тогда «альбиселесте» остановились в четвертьфинале.
- 30 октября Диего исполнилось 60 лет, спустя несколько дней он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.
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