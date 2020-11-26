По информации TN, 60-летний экс-игрок проснулся дома в пригороде Буэнос-Айроса – там он проходил восстановление после операции. Во время завтрака он чувствовал себя плохо и был необычно бледен. В 10:30 по местному времени его осмотрел доктор, который находился в доме вместе с племянником Диего, психологом, психиатром и медбратом.